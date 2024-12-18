Asgari ücret zammı hesaplama 2025 Ocak: Yüzde 25, 30, 35, 40, 45 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur, kaç TL?
Asgari ücret 2025 zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca işveren ve çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret zam oranını belirlemek üzere bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, iki toplantıyı geride bıraktı. 3. toplantı tarihi de duyuruldu. Görüşmeler devam ederken olası zam ihtimalleri yüzde 25 ile yüzde 45 arasında bulunuyor. Peki, Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Yüzde 25, 30, 35, 40, 45 zamla yeni asgari ücret ne kadar olur, kaç TL? İşte 2025 Asgari ücret zammı hesaplama (tahmini)...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantı tarihi açıklandı. Komisyon, yeni yılda geçerli olacak zam oranı için 19 Aralık’ta bir kez daha toplanacak. Süreç devam ederken "Asgari ücrete ne kadar zam gelecek, yüzde kaç?" sorusuna yanıt aranıyor. Henüz zam oranı kesinlik kazanmadı. Ancak yüzde 25 ile yüzde 45 arasındaki zam senaryoları gündemde konuşuluyor. Asgari ücret zammı olası ihtimaller doğrultusunda tahmini rakamları hesapladık. Peki, Yüzde 25, 30, 35, 40, 45 zamla asgari ücret ne kadar olur, kaç TL? İşte 2025 Asgari ücret zam tahminleri...
ASGARİ ÜCRET MARATONU SÜRÜYOR
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 16 Aralık'ta gerçekleştirdi.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3. TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da yapacak.
Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.
Taraflarca telaffuz edilecek ilk rakamlar bu toplantıda masada olacak.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Meclis’te 3. Toplantıya dair soruları cevapladı.
"Toplantıya ben başkanlık edeceğim. İşçi ve işveren kesimlerimizden de teklif gelmesini bekliyoruz" diyen Bakan Işıkhan, 'dördüncü bir toplantı olacak mı?' sorusuna karşılık olarak “şu an bir toplantımızı gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakalım” yanıtını verdi.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
BİRÇOK KALEMİ ETKİLİYOR
Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi de etkiliyor.
ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI
Asgari ücrete yapılacak olası zamlar göz önüne alındığında 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret hesaplamaları şu şekilde:
%20 ZAM: 20 BİN 402,40 TL
%25 ZAM: 21 BİN 252,50 TL
%30 ZAM: 22 BİN 102,60 TL
%35 ZAM: 22 BİN 952,70 TL
%40 ZAM: 23 BİN 802,80 TL
%45 ZAM: 24 BİN 652,90 TL
%50 ZAM: 25 BİN 503 TL
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.
Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.