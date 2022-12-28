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Asgari ücret zammı ile 2023 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vedat Bilgin ile görüşmeleri sonrasında yaptığı açıklamada yeni asgari ücreti duyurdu. Yeni asgari ücret yüzde 8.500 TL oldu. Yapılan zam sonrasında değişikliğe gidecek konulardan biri olan dul ve yetim aylığı gündeme geldi. Bu kapsamda dul ve yetim maaşı alanlar konuyla ilgili detayları araştırıyor. İşte merak edilen güncel bilgiler...

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  • Dul ve yetim aylığı/maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Yeni Asgari ücret zammı ile dul ve yetim zammı açıklandı mı?

    Dul ve yetim aylığının belirlenmesinde etkin rol oynayan yeni asgari ücret geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Dul ve yetim maaşının ne kadar olduğunu, başvuru şartlarını ve konuyla ilgili güncel gelişmeleri haberimizde derledik. İşte "2023 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı...
  • Dul ve yetim aylığı/maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Yeni Asgari ücret zammı ile dul ve yetim zammı açıklandı mı?

    YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklayacağımız rakam ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur diyerek 2023 yılında asgari ücretin 8.500 TL olduğunu duyurdu.
  • Dul ve yetim aylığı/maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Yeni Asgari ücret zammı ile dul ve yetim zammı açıklandı mı?

    DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

    2023 yılında verilmesi planlanan zamlı dul ve yetim aylığının değişim oranının, ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Alt sınır aylık hesaplaması nedeniyle vefat eden sigortalıların hesaplanan aylığı en düşük 2022 yılı için 2 bin 500 TL'dir.
  • Dul ve yetim aylığı/maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Yeni Asgari ücret zammı ile dul ve yetim zammı açıklandı mı?

    DUL MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

    Ölüm aylığı alabilmek için ölen eşin en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması şartı var.

    SGK'lı olanların en az 5 yıl sigortası ve 900 gün primi varsa yine maaş bağlanıyor. Eşin çalışıyor olması ya da emekli olması durumunda aylıkta belli kesintiler yapılıyor. Örneğin çalışmayan ya da emekli olmayan koca ölen eşinin maaşının yüzde 75'ini alırken, çalışıyorsa yüzde 50'sini alıyor.

    Yine maaş alabilecek durumda çocuklar varsa ödenecek para belli oranlarda bunlar arasında pay edilebiliyor. Burada eş olarak tamamen nikahlı evlilikler kast ediliyor. Birlikte yaşamak ya da dini nikahlı olmak, çocuklar olsa dahi ölüm aylığı bağlanmasında dikkate alınmıyor.
  • Dul ve yetim aylığı/maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Yeni Asgari ücret zammı ile dul ve yetim zammı açıklandı mı?

    Erkek, SGK ve Bağkur kapsamında çalışıyorsa veya emekliyse ölen eşin aylığının yüzde 50'sini dul aylığı olarak alabiliyor. Erkek sigortalı çalışmıyor ve Bağkurlu da değilse ölen eşinin aylığının yüzde 75'ini alıyor.

    Ölen eş Emekli Sandığı'na tabi ise ve erkek de memur veya memur emeklisiyse bu durumda erkek ölen eşinin aylığının yüzde 50'sini alıyor. Bu hakkın elde edilebilmesi için ölen eşin en az 5 yıllık memuriyeti olması gerekiyor.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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