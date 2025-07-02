Asgari ücret zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri işçi ve işverenler tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere son olarak geçtiğimiz ocak ayında net asgari ücrete yüzde 30'luk bir zam yapılmış, 17.002 TL'den 22.104 liraya yükseltilmişti. Peki, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi, asgari ücret ne kadar olacak?" İşte asgari ücrete zammında yapılan son açıklamalar...