CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuya ilişkin; "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.