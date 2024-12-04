Asgari ücrete dair yaşanan son gelişmeler: Asgari ücrette kim ne kadar öneriyor?
Asgari ücret görüşmeleri 10 Aralık itibarıyla başlayacak. Yapılacak zam oranının hedef enflasyona mı yoksa var olan enflasyona göre mi yapılacağı tartışması sürerken, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret, enflasyona sebep değil. Bunu nereden anlıyoruz; 1 senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor" dedi. İşte, asgari ücrette son gelişmeler...
10 Aralık'ta görüşmelere başlayacak Asgari ücret Tespit Komisyonu, 7 milyon kişiyi doğrudan diğer vatandaşları ise dolaylı etkileyecek 2025 asgari ücrete karar verecek. Bu yıl asgari ücretin gerçekleşen enflasyona göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi belirlenmesi gerektiği tartışması devam ederken her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son olarak, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu. İşte, asgari ücrette son durum...
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 10 ARALIK'TA TOPLANIYOR
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenecek.
Komisyonun, ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 10 Aralık'ta gerçekleşecek.
İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil edeceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye, Aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.
TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET İÇİN NE ÖNERİYOR?
TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye’nin köklü meslek örgütlerinden Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin konfederasyon genel merkezinde düzenlediği toplantıda EMD üyelerinin sorularını cevapladı.
Kamuoyu TÜRK – İŞ’in asgari ücret için öngördüğü tutarı merak ediyor. EMD üyelerinin de bu yönde ısrarlı soruları oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan önce bir tutar telaffuz etmenin pazarlık masasında işveren ve hükümetin elini güçlendireceğini vurgulayan Atalay, “TÜRK İŞ Genel Başkanı olmayacak bir rakam söylemez. Söylerse gereğini yerine getirir. Komisyonda görüşülen rakam önüme gelir. İçime sinmezse sinmedi derim. Rakam açıklamam hükümetin, işverenin elini güçlendirir” diye konuştu.
GERÇEKLEŞEN ENFLASYON MU HEDEF ENFLASYON MU?
Bu yıl asgari ücretin gerçekleşen enflasyona göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi belirlenmesi gerektiği tartışması, her zamankinden daha fazla yaşanıyor. Ergün Atalay, bu konudaki bir soru üzerine ikisine de katılmadığını söyledi. Neden ikisine de katılmadığını ise daha sonra başka bir soru üzerine açtı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon verilerine ne kamuoyunun ne de kendilerinin inanmadığını belirten Atalay, “TÜİK’in verilerini markette, pazarda hissetmiyorum. Onların hesabıyla bizimki tutmuyor. İkisi de benim kafama yatmıyor. Açıklanan enflasyonla pazardaki enflasyon uyumlu gitmiyor” dedi.
BAKAN ŞİMŞEK: ENFLASYONDA GERİLEME 28,4 PUAN OLDU
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan Kasım enflasyon verilerine dair yorumlarda bulundu.
Bakan Şimşek, kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kasımda yıllık enflasyon yüzde 47,1 gerçekleşti, mayısa göre gerileme 28,4 puan oldu. Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonu yüzde 40’ın altına geriledi. Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etti. Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri katılıkları azaltmada önemli mesafe kat ettiğimizi gösteriyor." dedi.
SİYASİ PARTİLER ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DİYOR?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel:
"Biz CHP olarak çok net tavrımızı söylüyoruz; asgari ücret talebimiz otuz, bunun altında biz yokuz. 2025 yılının ilk 6 ayı için 30 bin lira asgari ücret, ikinci 6 ayda da enflasyon zammı öneriyoruz."
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:
"Gerçekleşen enflasyon kadar ücret artışı yapmak, çalışanın yaşadığı refah kaybını telafi etmemektedir. İşverenlerin de durumu göz önünde bulundurularak temmuz ayında tekrar arttırılmak kaydıyla, 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin lira olmalıdır."
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan:
"Sizin (enflasyon) tahminlerinize güvenerek geleceğimizi heba etmeyeceğiz. Asgari ücret konusunda partimizin tutumu nettir. Asgari ücret, en az 35 bin lira olmalı ve yılda 2 kez güncellenerek artırılmalıdır."
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:
"Bu sene asgari ücretin 35 bin TL'ye çıkarılması lazım. Çünkü yoksulluk sınırı 70 bin TL'ye gelmiş durumda. Bir evde iki asgari ücret olduğunda, karı-koca asgari ücretle geçindiğinde, o eve giren miktarın en azından yoksulluk sınırına ulaşması lazım.”
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:
"33 bin 337 lira verirseniz ancak enflasyon karşısında asgari ücretliyi ezdirmemiş olursunuz. Şimdilerde şu tartışma yürüyor diyorlar ki 'ileriye dönük projeksiyonla belirleyelim.' Tahminle gerçekleşme arasında uçurum var. Bu uçurum varken kimse senin gelecek projeksiyonuna bakmaz. Buradan sendikalara sesleniyorum emekçinin sahibi olun, iktidarın sözcüsü değil."
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan:
"Alım gücünün korunması için asgari ücrete en az yüzde 61 zam uygulanmasını teklif ediyoruz. Bunun altında hiçbir rakam gerçekçi, sağlıklı ve samimi bir rakam değildir."
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici:
Bizce yapılması gereken asgari ücretin en az yüzde 50 oranında arttırılması ve 25 bin rakamının üzerine çıkmasıdır."
2025 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.
Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.
Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.
Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.
Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.
Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.