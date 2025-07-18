Asgari ücrete zam gelecek mi, ikinci ek zam olacak mı?
Temmuz emekli ve memur zammı sonrası asgari ücrete ara zam konusu gündeme geldi. Asgari ücretle çalışan vatandaşlar yeni gelişmeleri takip ediyor. Ocak 2025'te yapılan zam ile 22 bin 104 TL olan asgari ücrete yılın ikinci yarısı zam gelir mi konusu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın daha önceki haftalarda 'Asgari ücret ara zammı henüz gündemde değil, enflasyon düşüşü bekliyoruz, bir aksilik olursa asgari ücrete zam konusu o zaman gündeme gelebilir' açıklamalarında bulunmuştu. Peki, 2025 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi, ikinci ek zam olacak mı? İşte detaylar
Asgari ücrete ara zam ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Hükümetten temmuz asgari ücret zammına güncel açıklama gelmezken en son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yapmıştı. Peki, 2025’te asgari ücrete zam gelecek mi, ikinci zam var mı?
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücrete ara zam ile ilgili gündemde henüz bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın daha önceki haftalarda asgari ücrete zam sorusuna 'Asgari ücret ara zammı henüz gündemde değil, enflasyon düşüşü bekliyoruz, bir aksilik olursa asgari ücrete zam konusu o zaman gündeme gelebilir' açıklamalarında bulunmuştu.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI
2020 yılında asgari ücrete yüzde 15,03, 2021 yılında 21.56, 2022 yılının ilk 6 ayında 50.5, ikinci altı ayında ise yüzde 29.31 zam yapıldı.