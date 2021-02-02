Mutasyondan kurtuluş yolunu açıkladı!

Koronavirüse karşı geliştirilen aşılar, pandemiden kurtuluş için en büyük yol olarak görülüyor. Ancak aşıların fayda sağlaması için sadece belli ülkelerin değil; tüm dünyanın aşıya erişmesi gerekiyor. Virüse karşı en son ABD merkezli Johnson&Johnson, koronavirüse karşı tek dozda yapılan ve yüzde 72 etkinlik gösteren bir aşı geliştirdiklerini açıklamıştı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, hafif ve ağır vakalar karşısında etkili olan bu vektör aşının Faz3 çalışmasının 43 bin 783 kişiyle yapıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Kurugöl, "Çalışma, ABD'de; Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika ve Peru'nun yer aldığı Güney Amerika ülkelerinde ve Güney Afrika'da yapıldı. Çalışma grubunda Güney Afrika'dan da 6 bin 576 kişi yer aldı. Böylece aşının mutasyonlu virüse olan etkinliğine de bakıldı. Tek doz uygulanan aşı ile elde edilen koruma 14'üncü gün gibi erken bir zamanda gözlemlendi ve orta ve ağır enfeksiyona karşı Amerika'da yüzde 72; Güney Amerika'da yüzde 66 ve Güney Afrika'da ise yüzde 57 koruma düzeyi saptandı" dedi.

GÜNEY AFRİKA VARYANTINDAN KORUNMAK İÇİN 8-10 KAT DAHA FAZLA ANTİKOR GEREKİYOR! BU DURUM GÜNEY AFRİKA'DA AŞININ ETKİNLİĞİNİ ETKİLER Mİ?

"Aşının Güney Afrika'daki etkinliğinin düşük olmasının, bu ülkede görülen mutasyona, B.1.351 varyantına bağlı olabileceği ileri sürüldü" diyen Kurugöl, Güney Afrika'daki mutasyona uğramış virüs varyantının bulaşıcılığının fazla olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Kurugöl, "Hem bulaşıcılığı daha fazla hem de antikorlardan kaçabiliyor. Güney Afrika varyantından korunmak için 8-10 kat daha fazla antikor gerekiyor. Bu önemli; ama şunu çok iyi biliyoruz; korunmada antikor yanıtından daha öte hafıza hücreleri daha önemli. Hafıza hücresi bağışıklığı çok daha güçlü koruma sağlıyor. Yani virüs mutasyona uğrasa bile hafıza hücreleri etkilenmediği için, aşılama özellikle ağır hastalığa karşı bağışıklık sağlıyor" diye konuştu.

"AŞI HASTANE YATIŞLARINI AZALTACAKTIR, ÇOK SAYIDA YAŞAMI KURTARACAKTIR"

Kurugöl, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerçekten araştırmacılar, çalışmalarında ağır Covid hastalığına karşı aşının etkinliğinin tüm bölgelerde, ABD’de olduğu gibi mutasyonun görüldüğü Güney Afrika’da da benzer şekilde yüksek, yüzde 85 etkili olduğunu gösterdi. Dahası tek doz yapıldığında bile aşının etkisi azalmıyor, tam tersine artıyor. Aşı yapıldıktan 49 gün sonra bakıldığında, aşılı hiçbir kişide hastane yatışı gerekmedi, aşılı hiçbir kişi yoğun bakım yatışı gerektiren ağır hastalık geçirmedi. Bu şu demektir aşı hastane yatışlarını azaltacaktır, çok sayıda yaşamı kurtaracaktır. Zaten Covid aşılarından öncelikli beklediğimizde bu” dedi.

Kurugöl, 200 binden fazla kişideki güvenlik çalışmasında bu aşı ile hiçbir alerjik reaksiyona saptanmadığını ifade etti.

"AŞININ TEK DOZ YAPILMASI VE KOLAY TAŞINIYOR OLMASI AVANTAJ"

Bu vektör aşısının, diğer vektör aşıları gibi 2 ila 8 derecede buzdolabında 3 ay saklanabildiğini ve taşınmasının kolay olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kurugöl, "Aşının taşınmasının kolay olması ve tek doz yapılması önemli bir avantadır; ancak aşı ne kadar üretilecek bunları bilemiyoruz. İsteğimiz dünyadaki herkesin Covid aşısına ulaşması. Aşıya çabuk ulaşılması hem kişinin korunmasını sağlar hem de virüsün dolaşımı azaldığı için mutasyon olasılığı azalmış olur. Virüs ne kadar az insana bulaşırsa mutasyon riski de o kadar azalır" şeklinde konuştu.

"SOSYALLEŞMEYİ DENGELİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Türkiye'de de 17 şehirde mutant virüs tespit edildi. Kısıtlamaların kaldırılması, okulların açılması, restoran ve kafelerin yeniden faaliyet göstermesi beklenirken mutant virüslerin yayılması kısıtlamaların daha da uzayacağı anlamını taşıyor mu sorusuna Dr. Kurugöl, "Buna Bakanlar Kurulu toplanıp karar verecek, bir vatandaş olarak ben okulların, hatta restoranların açılmasını çok istiyorum; ama bir de bilimsel gerçek var. Buna baktığınız zaman son zamanlarda artan vaka sayıları belirleyici olacak. Vakalarda artışın nedeninin mutasyondan çok artan sosyal hareketlilikten kaynaklandığını düşünüyorum. Kayak merkezlerinde arzu etmediğimiz görüntüler oldu. Hatta yasak olduğu halde asker uğurlama törenleri yapıldı. Kapalı salonlarda kalabalık toplantılar yapılıyor. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması var ama insanlar alışveriş için sokağa çıkıyorlar, beraber kahvaltılar yapılıyor, komşular birbirleriyle maske, mesafe kuralı tanımaksızın temas ediyor. Bizler insanız, sosyal varlıklarız ama bizlerin sosyalleşmesi bu virüsün işine geliyor, yayılmaya, daha çok insanı enfekte etmeye devam ediyor. O nedenle sosyalleşmeyi dengeli yapmak zorundayız, o dengeye dikkat etmezsek sıkıntılar artar" diye konuştu.

Dr. Anthony Fauci

"BU SAVAŞ UZUN SÜRECEK"

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci'nin mutant virüsler nedeniyle gelecek yıl da pandeminin hayatlarımızda olabileceğini açıklaması üzerine ise Prof. Dr. Kurugöl, "Bu düşüncenin doğruluğunu hem zaman hem de bizim yaptıklarımız gösterecek. Eğer dünya genelinde yeteri kadar insan aşılanabilirse virüsün dolaşımı durur. Virüs mutasyon yapacak insan bulamaz ve mutasyonun ortaya çıkma ihtimali ortadan kalkar. Ama biz yeteri kadar aşı yapamazsak maalesef virüsün dolaşımı ve virüsün mutasyonu kaçınılmaz olur. Yapılacak şey çok basit ve matematiksel; o da mümkün olduğu kadar kişiyi hızla aşılamak. Yeterli aşılama oranına ulaşıncaya kadar da kısıtlamalara, maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermek. Yapmazsak, Dr. Fauci haklı çıkar, pandemi 2021 boyunca hatta gelecek yılda 2022’de de devam eder" yanıtını verdi.