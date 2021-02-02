Mutasyondan kurtuluş yolunu açıkladı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkSon dakika! AŞI ÇALIŞMASINDAN SEVİNDİREN GELİŞME! Mutasyondan kurtuluş yolunu açıkladı! - Haberler
ABONE OL

Mutasyondan kurtuluş yolunu açıkladı!

Johnson&Johnson'ın hafif ve ağır vakalar karşısında etkili olan vektör aşısının oldukça avantajlı olduğunu belirten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Çalışma, ABD'de; Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika ve Peru'nun yer aldığı Güney Amerika ülkelerinde ve Güney Afrika'da yapıldı. Aşının orta ve ağır enfeksiyona karşı Amerika'daki etkinliği 14'üncü günde yüzde 72; Güney Amerika'da yüzde 66 ve Güney Afrika'da ise yüzde 57 bulundu" dedi. Aşının 2 ila 8 derecede buzdolabında, 3 ay saklanabildiğini ve taşınmasının kolay olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kurugöl, "Dünya genelinde yeteri kadar insan aşılanabilirse virüsün dolaşımı durur. Virüs mutasyon yapacak insan bulamaz ve mutasyonun ortaya çıkma ihtimali ortadan kalkar" açıklamasında bulundu

Son dakika! AŞI ÇALIŞMASINDAN SEVİNDİREN GELİŞME! Mutasyondan kurtuluş yolunu açıkladı! - Haberler

Koronavirüse karşı geliştirilen aşılar, pandemiden kurtuluş için en büyük yol olarak görülüyor. Ancak aşıların fayda sağlaması için sadece belli ülkelerin değil; tüm dünyanın aşıya erişmesi gerekiyor. Virüse karşı en son ABD merkezli Johnson&Johnson, koronavirüse karşı tek dozda yapılan ve yüzde 72 etkinlik gösteren bir aşı geliştirdiklerini açıklamıştı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, hafif ve ağır vakalar karşısında etkili olan bu vektör aşının Faz3 çalışmasının 43 bin 783 kişiyle yapıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Kurugöl, "Çalışma, ABD'de; Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika ve Peru'nun yer aldığı Güney Amerika ülkelerinde ve Güney Afrika'da yapıldı. Çalışma grubunda Güney Afrika'dan da 6 bin 576 kişi yer aldı. Böylece aşının mutasyonlu virüse olan etkinliğine de bakıldı. Tek doz uygulanan aşı ile elde edilen koruma 14'üncü gün gibi erken bir zamanda gözlemlendi ve orta ve ağır enfeksiyona karşı Amerika'da yüzde 72; Güney Amerika'da yüzde 66 ve Güney Afrika'da ise yüzde 57 koruma düzeyi saptandı" dedi.

GÜNEY AFRİKA VARYANTINDAN KORUNMAK İÇİN 8-10 KAT DAHA FAZLA ANTİKOR GEREKİYOR! BU DURUM GÜNEY AFRİKA'DA AŞININ ETKİNLİĞİNİ ETKİLER Mİ?

"Aşının Güney Afrika'daki etkinliğinin düşük olmasının, bu ülkede görülen mutasyona, B.1.351 varyantına bağlı olabileceği ileri sürüldü" diyen Kurugöl, Güney Afrika'daki mutasyona uğramış virüs varyantının bulaşıcılığının fazla olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Kurugöl, "Hem bulaşıcılığı daha fazla hem de antikorlardan kaçabiliyor. Güney Afrika varyantından korunmak için 8-10 kat daha fazla antikor gerekiyor. Bu önemli; ama şunu çok iyi biliyoruz; korunmada antikor yanıtından daha öte hafıza hücreleri daha önemli. Hafıza hücresi bağışıklığı çok daha güçlü koruma sağlıyor. Yani virüs mutasyona uğrasa bile hafıza hücreleri etkilenmediği için, aşılama özellikle ağır hastalığa karşı bağışıklık sağlıyor" diye konuştu.

"AŞI HASTANE YATIŞLARINI AZALTACAKTIR, ÇOK SAYIDA YAŞAMI KURTARACAKTIR"

Kurugöl, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerçekten araştırmacılar, çalışmalarında ağır Covid hastalığına karşı aşının etkinliğinin tüm bölgelerde, ABD’de olduğu gibi mutasyonun görüldüğü Güney Afrika’da da benzer şekilde yüksek, yüzde 85 etkili olduğunu gösterdi. Dahası tek doz yapıldığında bile aşının etkisi azalmıyor, tam tersine artıyor. Aşı yapıldıktan 49 gün sonra bakıldığında, aşılı hiçbir kişide hastane yatışı gerekmedi, aşılı hiçbir kişi yoğun bakım yatışı gerektiren ağır hastalık geçirmedi. Bu şu demektir aşı hastane yatışlarını azaltacaktır, çok sayıda yaşamı kurtaracaktır. Zaten Covid aşılarından öncelikli beklediğimizde bu” dedi.

Kurugöl, 200 binden fazla kişideki güvenlik çalışmasında bu aşı ile hiçbir alerjik reaksiyona saptanmadığını ifade etti.

"AŞININ TEK DOZ YAPILMASI VE KOLAY TAŞINIYOR OLMASI AVANTAJ"

Bu vektör aşısının, diğer vektör aşıları gibi 2 ila 8 derecede buzdolabında 3 ay saklanabildiğini ve taşınmasının kolay olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kurugöl, "Aşının taşınmasının kolay olması ve tek doz yapılması önemli bir avantadır; ancak aşı ne kadar üretilecek bunları bilemiyoruz. İsteğimiz dünyadaki herkesin Covid aşısına ulaşması. Aşıya çabuk ulaşılması hem kişinin korunmasını sağlar hem de virüsün dolaşımı azaldığı için mutasyon olasılığı azalmış olur. Virüs ne kadar az insana bulaşırsa mutasyon riski de o kadar azalır" şeklinde konuştu.

"SOSYALLEŞMEYİ DENGELİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Türkiye'de de 17 şehirde mutant virüs tespit edildi. Kısıtlamaların kaldırılması, okulların açılması, restoran ve kafelerin yeniden faaliyet göstermesi beklenirken mutant virüslerin yayılması kısıtlamaların daha da uzayacağı anlamını taşıyor mu sorusuna Dr. Kurugöl, "Buna Bakanlar Kurulu toplanıp karar verecek, bir vatandaş olarak ben okulların, hatta restoranların açılmasını çok istiyorum; ama bir de bilimsel gerçek var. Buna baktığınız zaman son zamanlarda artan vaka sayıları belirleyici olacak. Vakalarda artışın nedeninin mutasyondan çok artan sosyal hareketlilikten kaynaklandığını düşünüyorum. Kayak merkezlerinde arzu etmediğimiz görüntüler oldu. Hatta yasak olduğu halde asker uğurlama törenleri yapıldı. Kapalı salonlarda kalabalık toplantılar yapılıyor. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması var ama insanlar alışveriş için sokağa çıkıyorlar, beraber kahvaltılar yapılıyor, komşular birbirleriyle maske, mesafe kuralı tanımaksızın temas ediyor. Bizler insanız, sosyal varlıklarız ama bizlerin sosyalleşmesi bu virüsün işine geliyor, yayılmaya, daha çok insanı enfekte etmeye devam ediyor. O nedenle sosyalleşmeyi dengeli yapmak zorundayız, o dengeye dikkat etmezsek sıkıntılar artar" diye konuştu.

Dr. Anthony Fauci

"BU SAVAŞ UZUN SÜRECEK"

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci'nin mutant virüsler nedeniyle gelecek yıl da pandeminin hayatlarımızda olabileceğini açıklaması üzerine ise Prof. Dr. Kurugöl, "Bu düşüncenin doğruluğunu hem zaman hem de bizim yaptıklarımız gösterecek. Eğer dünya genelinde yeteri kadar insan aşılanabilirse virüsün dolaşımı durur. Virüs mutasyon yapacak insan bulamaz ve mutasyonun ortaya çıkma ihtimali ortadan kalkar. Ama biz yeteri kadar aşı yapamazsak maalesef virüsün dolaşımı ve virüsün mutasyonu kaçınılmaz olur. Yapılacak şey çok basit ve matematiksel; o da mümkün olduğu kadar kişiyi hızla aşılamak. Yeterli aşılama oranına ulaşıncaya kadar da kısıtlamalara, maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermek. Yapmazsak, Dr. Fauci haklı çıkar, pandemi 2021 boyunca hatta gelecek yılda 2022’de de devam eder" yanıtını verdi.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: 1 Şubat korona tablosu açıklandı! Vaka ve vefat sayısı kaç?
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı
SON DAKİKA Koronavirüs tablosu vaka sayısı AÇIKLANDI 1 Şubat - Son Dakika corona virüs vaka, vefat ve test say
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
"Mutasyondan en az inaktif aşı etkilenir"
SAĞLIK"En az inaktif aşı etkilenir"
SON DAKİKA! Endişe yaratan açıklama! "Koronavirüsün İngiltere mutasyonu maskeden bulaşabilir" - Haberler
SAĞLIKEndişe yaratan açıklama! "Covid-19'un İngiltere ...
Avusturya´daki Türk bilim insanı 'mutasyonlu koronavirüs' tanısı koyan kit geliştirdi
SAĞLIKTürk bilim insanından mutasyonlu koronavirüs tanısı ...
KRİTİK KARAR! Futbol müsabakaları seyircisiz mi oynanacak?
SAĞLIKFutbol müsabakaları seyircisiz mi oynanacak?
İlik nakli olan Öykü Arin'in yüzü artık gülüyor
SAĞLIKÖykü Arin'den haber var
KORKUNÇ! Son dakika: Korona geçirenleri bekleyen büyük tehlike - Haberler
SAĞLIKKorona geçirenleri bekleyen büyük tehlike!
Türkiye'de Covid-19'la mücadele kapsamında aşılananların sayısı 2 milyonu aştı
SAĞLIKTürkiye'de aşılananların sayısı 2 milyonu aştı
MS İÇİN UMUT| Son dakika: Uğur Şahin ve Özlem Türeci yine dünyaya umut oldu!
SAĞLIKYine umut oldular!