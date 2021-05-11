Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Aşı kartı nasıl alınır? Hayat Eve Sığar (HES) aşı kimliği alma

Aşı kartı nasıl alınır? Sorusu merak ediliyor. Kademe kademe devam eden aşılama sürecinde ikinci doz aşısını olan vatandaşlar Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden aşı kartı oluşturabilecekler. İşte Hayat Eve Sığar (HES) aşı kimliği alma hakkında...

Aşı kartı nasıl alınır? Hayat Eve Sığar (HES) aşı kimliği alma

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de aşı olmuş kişiler Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden 'Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği' imkanı sunuyor. İşte aşı kartı alma hakkında...

AŞI KARTI NASIL ÇIKARILIR?

HES uygulamasına giriş yaptıktan sonra öncelikle pasaportunuzun hesabım bölümünden tanımlanması gerekiyor. Ardından ‘Pasaportlarım’a gelerek ekle tuşu seçip pasaport numarası girmeniz gerekiyor. Ana ekrana dönerek ‘Kovid-19 aşı bilgilerim’ kutucuğu seçin.

Gelen ekrandan ‘Aşı kartlarımı’ tıklayıp ardından ekranın en altına gelen ‘Aşı kartı oluştur’ şeçeneğini tıklayın. Bu işlemin ardından aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilecek. Eğer seçim yapmadan devam edilirse kart kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulacak.

Farklı bir pasaport bilgisinin aşı kartında yer alması isteniyorsa “Hesabım” bölümünden tanımlama yapabilecek. Daha önce tanımlanan pasaport numarası varsa numaranın seçileceği bir uyarı ekranı ile karşı karşıya kalınacak. Ekranda çıkan pasaport numarası seçilip devam edilirse kimlik kartı kısa sürede oluşturulacak.

GÜVENLİ TURİZM LOGOSU

Bakanlık tarafından oluşturulan, ‘Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği’nin üzerinde, kişinin T.C kimlik numarası, pasaport no (bu alan kişi tarafından isteğe göre dolduruluyor),ad ve soyadı, doğum tarihi, uyruğu, “Kovid-19 aşısı olmuştur” bilgisi, aşı adı, aşının yapıldığı tarih gibi bilgilerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geçen yaz hayata geçirdiği güvenli turizmin logosu (SAFE TOURISM) yer aldı.

Kimlik kartının üzerinde ayrıca bir karekod da bulunuyor. Karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, “Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, ‘x kişisine aittir. Bu kimlik 09.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur” ifadeleri yer alıyor.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KRİTİK BAYRAM AÇIKLAMASI! Bilim Kurulu üyesi Tezer: Bayramda temastan kaçınacağız
SAĞLIKBilim Kurulu üyesi Tezer'den kritik bayram ...
Viscoran İlaç, "Sputnik Light" için Sağlık Bakanlığına müracaat edecek - Haberler
SAĞLIKViscoran İlaç, "Sputnik Light" için Sağlık ...
KORONAVİRÜS MUTASUONLARI! Türkiye mutantı var mı? Türkiye'de en çok bu mutantlar görülüyor! - Haberler
SAĞLIKTürkiye'de en çok bu mutantlar görülüyor!
Tansiyonda düzenli kontrol şart!
SAĞLIKTansiyonda düzenli kontrol şart!
'Öncelikle tek doz BioNTech yapılabilir' önerisi! - Haberler
SAĞLIK'Öncelikle tek doz BioNTech yapılabilir' önerisi!
Covid 19 test sonucu ne zaman çıkıyor? E-nabız Koronavirüs test sonucu öğrenme
SAĞLIKKoronavirüs test sonucu öğrenme
Bluetooth kulaklıklar masum mu? - Haberler
SAĞLIKBluetooth kulaklıklar masum mu?
Deneyimli acil hekimi: Bayramda poliklinikler kapanmasın - Haberler
SAĞLIKDeneyimli acil hekimi: Bayramda poliklinikler ...
Karantinada egzersiz yapmamak hastalıklara davetiye çıkarıyor - Haberler
SAĞLIKKarantinada egzersiz yapmamak hastalıklara davetiye ...
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik açıklama! "5 binin altına da inilebilir" - Haberler
SAĞLIKProf. Ceyhan'dan kritik açıklama: 5 binin altına da ...