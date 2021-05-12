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Aşı kartı nasıl alınır? HES aşı kimliği alma sistemi

Aşı kartı nasıl alınır? Sorusu araştırılıyor. Kademe kademe devam eden aşılama sürecinde ikinci doz aşısını olan vatandaşlar Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden aşı kartı oluşturabilecekler. İşte Hayat Eve Sığar (HES) aşı kimliği alma ekranı

Aşı kartı nasıl alınır? HES aşı kimliği alma sistemi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de aşı olmuş kişiler Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden 'Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği' imkanı sunuyor. İşte aşı kartı alma hakkında...

AŞI KARTI NASIL ÇIKARILIR?

HES uygulamasına giriş yaptıktan sonra öncelikle pasaportunuzun hesabım bölümünden tanımlanması gerekiyor. Ardından ‘Pasaportlarım’a gelerek ekle tuşu seçip pasaport numarası girmeniz gerekiyor. Ana ekrana dönerek ‘Kovid-19 aşı bilgilerim’ kutucuğu seçin.

Gelen ekrandan ‘Aşı kartlarımı’ tıklayıp ardından ekranın en altına gelen ‘Aşı kartı oluştur’ şeçeneğini tıklayın. Bu işlemin ardından aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilecek. Eğer seçim yapmadan devam edilirse kart kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulacak.

Farklı bir pasaport bilgisinin aşı kartında yer alması isteniyorsa “Hesabım” bölümünden tanımlama yapabilecek. Daha önce tanımlanan pasaport numarası varsa numaranın seçileceği bir uyarı ekranı ile karşı karşıya kalınacak. Ekranda çıkan pasaport numarası seçilip devam edilirse kimlik kartı kısa sürede oluşturulacak.

GÜVENLİ TURİZM LOGOSU

Bakanlık tarafından oluşturulan, ‘Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği’nin üzerinde, kişinin T.C kimlik numarası, pasaport no (bu alan kişi tarafından isteğe göre dolduruluyor),ad ve soyadı, doğum tarihi, uyruğu, “Kovid-19 aşısı olmuştur” bilgisi, aşı adı, aşının yapıldığı tarih gibi bilgilerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geçen yaz hayata geçirdiği güvenli turizmin logosu (SAFE TOURISM) yer aldı.

Kimlik kartının üzerinde ayrıca bir karekod da bulunuyor. Karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, “Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, ‘x kişisine aittir. Bu kimlik 09.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur” ifadeleri yer alıyor.

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