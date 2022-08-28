Asi Nehri'ni istila ettiler! 0:00 / 0:00

DHA

Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin, Samandağ ilçesindeki bölümünde bazı noktaları yeniden su sümbülleri ile kaplandı. Suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olan su sümbülleri, nehrin denize döküldüğü noktalarda da çevre kirliliği oluşturtuyor.

VATANDAŞLAR, SU SÜMBÜLLERİNİN TEMİZLENMESİNİ İSTİYOR

Su sümbüllerinin hızla üreyip çoğaldığını söyleyen balıkçı Erkan Sağlamtaş, "Asi Nehri´ne giriş-çıkışlarda baya sıkıntı yaşıyoruz. Aynı zamanda bütün su yüzeyini kapladığı için de balıkların yaşam alanları daraltıyor ve balık türleri zarar görüyor. Sümbüller, 5 ile 10 gün arasında sayıları iki katına çıkabiliyor. Güzel bir proje ile bu sorunun çözülmesini umut ediyoruz. Yetkililerden de bu konuda destek bekliyoruz" dedi.

Su sümbüllerinin nehir etrafındaki otları da öldürdüğünü söyleyen çiftçi Esef Belli, "Asi Nehri´nin etrafındaki bütün yararlı otları da öldürüyor. Bunlar yüzünden balık da yok oluyor. Eğer bunun çaresi varsa, bunun kökünü kuruturlarsa çok iyi olur. Eskiden öyle bir şey yoktu, tertemizdi. Bu ot nereden geldi bilmiyoruz. Bizi çok zor durumda bıraktı" dedi.

Balıkçı Ersin Köse de, su sümbüllerini temizlemeye çalıştıklarını ancak hızla üremeye devam ettiğini kaydetti.