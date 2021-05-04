Covid-19 aşısı yaptıranlara yeşil ışık!

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Avrupa Birliği, 2020 yılından beri devam eden koronavirüs nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamalarının ardından sınırlarını aşılı yolculara açmayı planlıyor.

Avrupa Komisyonu, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan aşıları yaptıran yolculara sınırların yeniden açılmasını önerdi.

Teklifin kabul edilmesi halinde iki doz aşı olanlar, aşı yaptırdıktan en az iki hafta sonra test veya karantina olmaksızın Avrupa Birliği ülkelerine giriş yapabilecek.

Komisyonun teklifine göre seyahat etmek için aşıya gerek duymayacak çocukların negatif sonuçlu PCR testi göstermeleri gerekebilecek.

Öneri kabul edilirse AB ülkelerinde seyahatler ekonomiye can damarı olan turizm sezonunda kademeli olarak yeniden başlayacak.

AŞI OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Aşılanmamış gezginlerin ise ülkelerindeki koşullarına bakılacak. Ayrıca negatif bir PCR testi istenecek. Ülkeye giriş yapan turistler bir süre karantinada kalmaya devam edecek.

Elbette, tehlike yaratabilecek yeni koronavirüs varyantlarının ortaya çıkması halinde seyahat yasağı yeniden devreye sokulacak.

Pazartesi günü paylaşılan bu önerinin kabul edilmesi için Avrupa Birliği ülkelerinin desteği gerekli olacak.

Gelirinin büyük bir kısmını turizmden elde eden Yunanistan ve İspanya gibi ülkeler halihazırda sınırları yeniden açmak için harekete geçmiş durumda. Kıtanın kuzeyindeki ülkelerin ise yaz için gevşetilen seyahat kurallarından fayda sağlamadıkları için daha sıkı düzenlemelere gidebileceği belirtiliyor.

Bu olası farklılıklar göz önüne alındığında, komisyonun koordine hareket etmek için kararı sunduğu ifade ediliyor.

AŞI SERTİFİKASINDA YENİ ADIMLAR...

AB genelinde aşılanmış kişilere verilmesi düşünülen 'aşı pasaportu' ya da 'dijital yeşil sertifika' adı verilen uygulama konusunda çalışmalar sürüyor. Bu nedenle, Avrupa tarafından henüz onaylanmamış aşıların bu sertifikaya dahil edilip edilmeyeceği daha belli değil.

AŞI YAPTIRANLARA YEŞİL IŞIK YAKAN ÜLKELER

AB kararının onaylanması beklenirken, bazı ülkeler aşı yaptıran ziyaretçileri, belgeyle kanıtlamaları koşuluyla karantinaya tabi tutmadan kabul etmeye başladı.

KARAYİP ÜLKELERİ

BAHAMALAR

Karayipler'de yer alan ve Orta Amerika'ya dahil edilen Batı Hint Adaları'nın kuzeydoğu sınırını oluşturan bir takımada ülkesi olan Bahamalar, aşı yaptıran turistleri PCR testinden muaf tutuyor. Bahamalar, PfizerBioNTech, Moderna, Johnson & Johnson ve AstraZeneca tarafından yapılan aşıları kabul ediyor.

BARBADOS

Barbados, 8 Mayıs'tan itibaren aşılanmış yolcular için karantina uygulamasını 2 güne kadar düşürdü. Aşılanmış ebeveynlerle seyahat eden 18 yaşından küçük çocukları da kısıtlamalardan muaf tutuyor. Aşılanmamış refakatçileriyle seyahat eden aşılı turistler birlikte kalmayı seçerlerse bir hafta veya daha uzun süre karantinada kalıyor.

BELİZE

Yolcular, negatif sonuçlu PCR testini göstererek ülkeye giriş yapabiliyor. Aşılanmış ziyaretçilerden ise test istenmiyor.

BRİTANYA VİRJİN ADALARI

Turistler test yaptırmaları halinde 4 günlük karantinadan muaf tutuluyor. Ayrıca misafirlerin Pfizer-BioNTech, Moderna gibi onaylanmış bir aşı yaptırmaları gerekiyor.

GRENADA

Bir başka Karayip ülkesi Grenada'ya gitmek isteyenlerden negatif PCR testi isteniyor. Aşılanan turistlerin ise karantina süreleri bir haftadan iki güne düşürülüyor.

KUZEY AMERİKA

HAWAİİ

11 Mayıs'tan itibaren Hawaii sakinleri, Hawaii'de aşılanmışlarsa, Covid-19 testi veya karantina olmadan adalar arasında seyahat edebilecekler. Eyaletin, bu yazın sonlarında ABD anakarasından aşılanmış yolcular için giriş koşullarını gevşetmesi bekleniyor.

FRANSIZ POLİNEZYASI

Aşılanmış turistler 10 günlük karantinadan muaf tutuluyor. Fakat çocuklu ailelerde durum biraz karışık. Aşı olmayan 6 yaş ve üzeri çocuklar ailesiyle birlikte karantinaya alınıyor.

AVRUPA ÜLKELERİ

HIRVATİSTAN

Hırvatistan'da aşı olanların, geçmişte Covid-19 geçirenlerin ya da negatif PCR testi olanların kendilerini karantinaya almaları gerekmiyor. Bu gereklilikleri yerine getiremeyenlerin ülkeye giriş yaptıktan sonra 10 gün boyunca kendilerini karantinaya alması gerekiyor. Ayrıca Schengen bölgesinin dışından gelen turistlerin de Hırvatistan'a girebilmeleri için konaklama belgelerini göstermeleri şart tutuluyor.

ESTONYA

Estonya, son altı ay içinde Covid-19 olmuş veya koronavirüse karşı aşılanmış gezginlerin testten ve 10 günlük karantinalardan kaçınmalarına izin veriyor. Aşı pasaportu veya sertifikası gösterilerek kısıtlamalardan muaf tutuluyor. Yolcunun ikamet ettiği veya ayrıldığı ülkede onaylanan aşılar kabul ediliyor.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, CBS News'e yaptığı açıklamada Mayıs ayında seyahat kısıtlamalarının hafifletilmeye başlanacağını ve özellikle aşılanmış ABD vatandaşları için somut bir çözüm üretmek için çalışıldığını söyledi.

GÜRCİSTAN

Aşılanmış yolcuların Gürcistan'a girebilmesi için, iki şartı yerine getirmesi gerekiyor. Birincisi hava yoluyla ülkeye giriş yapmaları, ikincisi ise son 14 gün içinde Hindistan'da bulunmamış olmamaları. Zira Hindistan'da vaka sayıları 400 bini aşmış durumda.

YUNANİSTAN

Yunanistan, varışta negatif PCR testi veya aşı sertifikası sunan yolcuları ülkelerinde ağırlıyor. Rusya ve Çin gibi onaylanmamış aşıları da kabul ediyor. Ancak, yalnızca Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İsrail, Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Tayland, Ruanda, Singapur ve Rusya'da ikamet edenler karantinadan muaf tutuyor.

İZLANDA

Aşılanmış turistler ve Covid geçirip iyileşenler ülkeye vardıklarında PCR testi yaptırırlarsa karantinadan kaçınabiliyor. Fakat Çin ve Rusya'da yapılan aşılar kabul edilmiyor.

MADEİRA

Portekiz'e bağlı bir özerk bölge olan Madeira'ya girmek için aşı olmak veya Covid-19'u atlatmak yetiyor.

KARADAĞ

Turistler, aşı olduklarına dair bir kanıt veya 72 saat içinde alınan negatif bir PCR testi göstermeleri durumunda Karadağ'a girebiliyor. Ayrıca virüsü atlatanlar kısıtlamalardan muaf tutuluyor. Bölge sakinlerinin ve Rusların teste ihtiyacı bulunmuyor.

POLONYA

Aşılanmış yolcular, AB ülkeleri, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre, Gürcistan, Japonya, Kanada, Yeni Zelanda, Tayland, Güney Kore, Tunus, İsrail ve Avustralya'dan geliyorlarsa Polonya'nın 10 günlük karantinasını atlatabiliyor. Sadece AB'de izin verilen aşılar kabul ediliyor.

SLOVENYA

Slovenya'ya giriş yapacak turistler, Rusya ve Çin'de yapılanlar da dahil olmak üzere aşı kanıtı sunarak 10 günlük karantinadan kaçınabiliyor.

ASYA

MALDİVLER

Aşılanmış yolcular için Covid testi gerek duyulmuyor fakat ancak aşılanmamış çocuklardan test isteniyor.

NEPAL

Aşılı yolcuların uçuş öncesi PCR testi yaptırmasına gerek yok.

AFRİKA

SEYŞELLER

Seyşeller, ocak ayında aşılı yolcuları karşılayan ilk ülke oldu. Mart ayı itibariyle, aşı durumuna bakılmaksızın kapılarını tüm ziyaretçilere açtı. Fakat bu ay, Covid varyantlarının artması nedeniyle bazı kısıtlamaları devreye soktu. Buna göre Hindistan, Bangladeş ve Pakistan'dan gelen ziyaretçilerin giriş için aşı olması gerekiyor. Brezilyalıların girişine izin verilmiyor.