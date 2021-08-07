Koronavirüs aşı işlemleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de devam ediyor ancak yeni varyantlar ve tedbirlerin gevşetilmesi nedeniyle vaka sayıları yükseliyor. Koronavirüs aşısının 2. dozunu yaptırmayan ya da hiç aşı olmayan vatandaşlar "Aşı zorunlu olacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. Sağlık Bakanlı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan "aşı zorunluluğu" le ilgili merak edilenleri yanıtladı...

AŞI ZORUNLU OLACAK MI?

Avrupa ülkelerinde aşı olmayanlara yönelik kısıtlamaların gündeme gelmesiyle birlikte Türkiye'de de bir kısıtlamanın olup olmayacağı tartışılmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı olmak istemeyenlere karşı bir kısıtlama getirilip getirilmeyeceği sorusu üzerine, "Zorlamadan yana değilim. Burada Bilim Kurulu herhalde bunlarla ilgili onlar da bir çalışma yapacaktır. Gönüllülük esasına dayalı olarak bu süreci işletmek en isabetli olanıdır. Gönüllülük esasına göre bunu yaparsak inanıyorum ki neticesi de hayır olacaktır." dedi.

Geçtiğimiz günlerde aşı olmayanlara kısıtlama uygulamasının getirilip getirilmeyeceği yönündeki soruları yanıtlayan Fahrettin Koca da herhangi bir kısıtlamadan yana olmadıklarını belirtmişti. Fahrettin Koca açıklamasında "Bazı ülkeler bu konuda kanunlar çıkarıyor ya da hazırlıyor. Bizim bu konuya yaklaşımımız bilimsel verilerden elde edilecek sonuçlara bakmadan atılacak adımların eksik olacağı yönündedir. Birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumluluk alarak ve sorumlu bir birey olarak kendi tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir.

Yaptığımız çalışmaların bilime ve kanıta dayalı sonuçları özel tedbirler almayı gerektirirse bunu yapmaktan imtina etmeyiz. Ancak 'herkes yapıyor, herkes istiyor' diye bir adım atmayacağız. Kısıtlamalarla dolu bir toplumsal hayat hiçbirimizin tercihi ya da önceliği değildir. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda tedbir alınması gerek bir durum olursa bunu sizlerle paylaşacağım." ifadelerini kullandı.