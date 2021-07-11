Sağlık Bakanlığı 18 yaş üstü vatandaşların aşı sistemine tanımlandığını açıkladı, aşı sonrası yaşanabilecek durumlar araştırılmaya başladı. Uzmanlar, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşıların ardından alkol alınıp alınamayacağı yönünde açıklamada bulundu.

AŞIDAN SONRA ALKOL ALINIR MI?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada alkol kullanımıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Erdöl, "40 yıldan daha uzun süre önce yapılan ve günümüzdeki tekniklere göre daha basit yöntemlerin kullanıldığı çalışmalarda, sigara kullanan kişilerde aşılama sonrası bağışıklık yanıtının zayıf olduğu gözlemlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu sık sorulan sorularda "Aşı olduktan sonra alkol alabilir miyim?" sorusuna "Olası ASİE (Aşı Sonrası İstenmeyen Etki) izleminde değerlendirme açısından sıkıntı olacağı için alkol alınmaması önerilmektedir." cevabı veriliyor.

AŞIDAN SONRA NE ZAMAN ALKOL ALINABİLİR?

Aşı uygulama merkezlerinden yapılan uyarılar da aşıdan sonra 24 saat boyunca alkol kullanılmaması yönünde. Doktorlar, aşıdan sonra hemen alkol kullanılmasının aşının etkinliğini azaltacağını düşünüyor.