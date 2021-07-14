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Aşıdan sonra banyo yapılır mı? Aşı sonrası duş alınır mı? Uzmanlar açıkladı: Aşıdan sonra yıkanmak...

Koronavirüs salgınında aşılama tüm hızıyla devam ederken aşı olan vatandaşlarımızın aşı sonrasına ilişkin aramaları da sürüyor. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen aşı sonrası yıkanmakla ilgili uzmanların görüşlerini bir araya getirdik...

Aşıdan sonra banyo yapılır mı? Aşı sonrası duş alınır mı? Uzmanlar açıkladı: Aşıdan sonra yıkanmak...

Sosyal medyada hızla yayılan aşı sonrası duş alınamayacağı yönündeki söylentiler "Aşıdan sonra duş alınır mı?" sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Bilim insanları aşıya ve aşı sonrası yaşanacaklara dair dedikodularla ilgili açıklamada bulundu.

AŞIDAN SONRA DUŞ ALINIR MI?

Aşıdan sonra duş alınmaması gerektiği yönündeki söylentilere Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman'dan cevap geldi. Arman, covid aşısından sonra duş alınabileceğini söylediği açıklamasında “Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, “Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz” diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz” dedi.

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