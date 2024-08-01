Aşıklı Höyük'te 1000 yıl kesintisiz devam eden medeniyet araştırılıyor

Kireçten yapılmış tabanlarda görülen kırmızı, genelde tarih öncesi toplumlarda bize 'kan sembolizmi'ni düşündürüyor. Burada birtakım ritüeller gerçekleştirilmiş olabilir, inançla ilişkili bir şey olabilir. Bu alanın neden yapıldığını, inançla nasıl bir ilişkisi olduğunu araştırıyoruz."