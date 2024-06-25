Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Der Spiegel: Aşırı sağcı AfD Avrupa Parlamentosu'nda yeni bir aşırı sağ grup kurmayı planlıyor | Dış Haberler

        Der Spiegel: Aşırı sağcı AfD Avrupa Parlamentosu'nda yeni bir aşırı sağ grup kurmayı planlıyor

        Avrupa Parlamentosu seçimlerinden Avrupa ülkelerinin çoğunda aşırı sağın yükseldiği sonucu çıkmıştı. AP seçimlerinin ardından Almanya'da ikinci olan aşırı sağcı AfD'nin yeni bir aşırı sağ grup kurmayı planladığı iddia edildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 07:46 Güncelleme: 25.06.2024 - 07:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Aşırı sağcı AfD AP'de yeni bir grup kurmayı planlıyor"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) Avrupa Parlamentosunda (AP) benzer görüşteki milletvekilleriyle yeni bir grup kurmaya hazırlandığı iddia edildi.

        Der Spiegel dergisinin haberine göre, AfD'nin AP yönetimine mektup yazarak yeni bir parlamento grubunun kuruluş toplantısı için yer gösterilmesini istediği ileri sürüldü.

        Haberde, AP'de yeni bir aşırı sağcı grubun kurulacağına işaret edilerek isminin de "Egemenlikçiler" olacağı belirtildi.

        Spiegel'e göre yeni parlamento grubunun potansiyel üyeleri arasında diğer Avrupa ülkelerindeki aşırı sağ partiler SOS Romanya, İspanya'dan Se Acaba La Fiesta, Yunanistan'dan NIHK , Polonya'dan Konfederacja Wolnosci Niedpodleglosc, Slovakya'dan Hnutie Republika ve Macar partisi Hazank Mozgalom yer alabilir.

        REKLAM

        Alman medyasının AfD çevrelerine dayandırdığı haberlere göre de AfD, yeni seçilen AP'de kurulacak gruplar için hangi seçeneklerin bulunduğunu araştırmaya devam ediyor.

        AfD'nin kendi parlamento grubunu oluşturmak için 7 ülkeden en az 23 milletvekiline ihtiyacı var.

        AfD'nin AP'de 15 sandalyesi bulunuyor.

        AP'de aşırı sağcı Kimlik ve Demokrasi (ID) grubu seçimler öncesinde, liste başı adayı Maximilian Krah'ın bir röportajında, nasyonal sosyalizm döneminde Schutzstaffel (SS) adı verilen paramiliter oluşumun tüm üyelerinin suçlu olmadığını söylemesi üzerine AfD'yi ihraç etmişti.

        Röportajda "SS üniforması giyen herkesin otomatik olarak suçlu olduğunu asla söylemeyeceğim." ifadesini kullanan Krah, AfD yönetimi tarafından listeden çıkarılmış ve AP'ye gönderilmeyeceği açıklanmıştı.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Avrupa Parlamentosu
        #almanya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        Eşiyle ilgili dedikodu muhtarı aza katili yaptı!
        Eşiyle ilgili dedikodu muhtarı aza katili yaptı!
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çok rapor kullanan işten atılabilir mi
        Çok rapor kullanan işten atılabilir mi
        Julian Assange serbest kalacak mı?
        Julian Assange serbest kalacak mı?
        İtalya 90+8'de turladı!
        İtalya 90+8'de turladı!
        Aynı tarla 4.kez yandı
        Aynı tarla 4.kez yandı
        G.Saray'dan dev teklif!
        G.Saray'dan dev teklif!
        ABD'li üst düzey yetkiliden Türkiye mesajı
        ABD'li üst düzey yetkiliden Türkiye mesajı
        Kraliyette dert üstüne dert
        Kraliyette dert üstüne dert
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın tutuklandı
        TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın tutuklandı
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        Otel odasında ölü bulunmuşlardı! Son görüntüleri ortaya çıktı
        Otel odasında ölü bulunmuşlardı! Son görüntüleri ortaya çıktı
        Çocuklarla birlikteyken vuruldu
        Çocuklarla birlikteyken vuruldu
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        Kamyonetin çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
        Kamyonetin çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
        Bu topraklarda Kısırdöngüspor hep şampiyon!
        Bu topraklarda Kısırdöngüspor hep şampiyon!