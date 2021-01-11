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HaberlerGündem3. SayfaASİT DEHŞETİ! Son dakika... Yüzüne asit atılan Berfin: "Cezalar artarsa suça meyil azalır!"
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Yüzüne asit atılan Berfin: "Cezalar artarsa suça meyil azalır!"

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in (23),2 yıl önce yüzüne asit dökmesi sonucu yaralanan Berfin Özek (21),kadına yönelik şiddette cezaların artması durumunda, suça meyilin azalacağını ifade etti. Berfin, "Kadın olmak çok zor" dedi

ASİT DEHŞETİ! Son dakika... Yüzüne asit atılan Berfin:
Yüzüne asit atılan Berfin'den şiddete karşı öneri!
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DHA

Hatay'da 15 Ocak 2019 tarihinde, İskenderun ilçesine bağlı Buluttepe Mahallesi'nde, dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek (21),eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik´in (23) asitli saldırısına uğradı. Yüzünde yanık oluşan Özek, yanık ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.

13.5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

DHA'da yer alan habere göre saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Çeltik, `kasten yaralama´ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl nisan ayında, davanın görüldüğü 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri alan Özek, daha sonra verdiği karardan pişman olduğunu ifade ederek, o dönem büyük bir travma içerisinde olduğunu söyledi.

"CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL"

Yaşadıklarının hayatı boyunca kendisinde derin izler bıraktığını, kadına yapılan şiddet haberlerini görünce kötü olup, izleyemediğini belirten Berfin Özek, cezaların caydırıcı olmasını istedi. Bazı kadınların, şiddet ve suça meyilli insanlarla kurduğu iletişim nedeniyle şiddete uğradığını kaydeden Özek, "Kadın, sosyal çevre ve kültür nedeniyle bazen anormal olanı normal olarak görebiliyor.

"EN BÜYÜK GÖREV ANNE BABAYA DÜŞÜYOR"

Fakat içinde bulunduğu durumun vahim olduğunu çok uzun zaman sonra anlayabiliyor. Burada en büyük görev anne ve babalara düşüyor. Ailelerin, özellikle erkek çocuklarına cinsiyetçiliği değil de insan olmayı öğretmeleri gerekiyor" diye konuştu.

"KADIN OLMAK ÇOK ZOR"

Suça olan meyilin, cezaların caydırıcı olmasıyla önleneceğini düşündüğünü ifade eden Özek, "Ceza az olunca, insanlar suç işlemeye meyilli oluyorlar. İnsanlar, yaptıklarının yanlarına kâr olacağını düşünerek hareket ediyorlar. Bununla birlikte kadın olmak çok zor. Kadınlar sürekli `Bu giyilir mi? Bu konuşulur mu?´ sorularıyla karşı karşıya kalıyor. Ben de günümü kitap okuyarak, müzik dinleyerek ve gitar çalmayı öğrenerek geçiriyorum" dedi.

AMELİYATLARI PANDEMİDEN SONRA YAPILACAK

Doktoruyla iletişim halinde olduğunu ve ameliyatlarının pandemi sürecinin ardından başlayacağını kaydeden Özek, "Göz kapağım, burnum ve çevresi ameliyatla yapılacak. Göz kapaklarımın, kapanmaması nedeniyle göz tedavisine başlayamıyoruz. Bu ameliyatların ardından göz doktorumla da iletişime geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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