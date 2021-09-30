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Aşk 101 2. sezon yayınlandı mı? Aşk 101 2. sezon konusu ne, yeni sezon oyuncuları kim?

Sosyal medya kullanıcılarının günlerdir beklediği Aşk 101 2. sezon için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Dizinin takipçilerinin merakla takip ettiği "Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?" sorularının cevapları belli oldu. Dijital yayın platformu Netflix'in Türkiye yapımı dizilerinden Aşk 101'in yeni sezonu yayınlandı. Aşk 101'in 2. sezonu aynı zamanda dizinin final sezonu olacak. Aşk 101 2. sezon oyuncuları kim? Aşk 101 konusu ne?

Aşk 101 2. sezon yayınlandı mı? Aşk 101 2. sezon konusu ne, yeni sezon oyuncuları kim?

Dijital yayın platformu Netflix'in Türk yapımı dizilerinden biri olan Aşk 101 yeni sezonu için geri sayım başladı. İlk sezonu 24 Nisan 2020'de yayınlanan Aşk 101 dizisi geniş takipçi kitleleri tarafından izlenmiş ve günlerce sosyal medyanın gündeminden düşmemişti.

AŞK 101 2. SEZON YAYINLANDI!

Aşk 101 2. sezon yayınlanma tarihi ise 30 Eylül olarak açıklanmıştı. Netflix, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aşk 101 2. sezonunun yayınlandığını duyurdu.

AŞK 101 YENİ SEZON FRAGMANI!

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor.

1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.

Aşk 101 dizisinin 8 bölümden oluşan ilk sezon senaryosunu Meriç Acemi yazdı. Dizinin yönetmen koltuğuna Ahmet Katıksız oturuyor.

AŞK 101 OYUNCULARI KİMLER?

Kubilay Aka – Kerem

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Alina Boz – Eda

Pınar Deniz – Burcu

Mert Yazıcıoğlu – Sinan

Selahattin Paşalı – Osman

İpek Filiz Yazıcı – Işık

Müfit Kayacan – Necdet

Bade İşçil - Eda

Tuğba Ünsal - Işık

Ece Yüksel

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