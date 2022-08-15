Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşk 101 3. sezon ne zaman çıkacak? Aşk 101 3. sezon olacak mı?

Netflix'in başarılı yapımları arasında olan Aşk 101 için 3. sezon beklentisi arttı. Başarılı Türk yapımı dizi için internette "Aşk 101 3. sezon ne zaman çıkacak veya 3. sezon olacak mı? "gibi sorular araştırılmaya başladı. İşte Aşk 101 yeni sezon hakkında merak edilenler...

ABONE OL
  • Aşk 101 3. sezon ne zaman çıkacak? Aşk 101 3. yeni sezon olacak mı?

    Netflix'te adından söz ettirmiş olan Aşk 101 dizisi hakkında 3. sezon fısıltıları sosyal medyada yükseliyor. 2. sezonunda dizi bizlere "peki sonra ne oldu?" sorusunu sordurmuştu. Kimilerine göre tüm cevaplar verilmiş olsa da sevenlerinin diziden beklentisi hala çok büyük. Peki, Aşk 101 3. sezonu olacak mı ve ne zaman çıkacak? İşte, Netflix'in sevilen dizi Aşk 101 için soruların cevapları... 
  • Aşk 101 3. sezon ne zaman çıkacak? Aşk 101 3. yeni sezon olacak mı?

    AŞK 101 3. SEZON OLACAK MI? 

    Aşk 101 dizisinin 3. sezonu olmayacak. Daha önce yapılan duyuruda Aşk 101'in 2. sezonuyla birlikte final yapacağı açıklanmıştı. Dizi 30 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan 2. sezonuyla birlikte final yaptı.
  • Aşk 101 3. sezon ne zaman çıkacak? Aşk 101 3. yeni sezon olacak mı?

    AŞK 101'İN KONUSU NEDİR?

    1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor.

    1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.

     

    Aşk 101 dizisinin 8 bölümden oluşan ilk sezon senaryosunu Meriç Acemi yazdı. Dizinin yönetmen koltuğuna Ahmet Katıksız oturuyor.
  • Aşk 101 3. sezon ne zaman çıkacak? Aşk 101 3. yeni sezon olacak mı?

    AŞK 101 OYUNCULARI KİMLER?

    Kubilay Aka – Kerem

    Kaan Urgancıoğlu – Kemal

    Alina Boz – Eda

    Pınar Deniz – Burcu

    Mert Yazıcıoğlu – Sinan

    Selahattin Paşalı – Osman

    İpek Filiz Yazıcı – Işık

    Müfit Kayacan – Necdet

    Bade İşçil - Eda

     

    Tuba Ünsal - Işık

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.