'Aşk Adası' realite şov yıldızı köpeği yüzünden hapis cezası aldı

Ünlü İngiliz realite şovu 'Aşk Adası'nın (Love Island) eski şampiyonu Jack Fincham, köpeğinin bir koşucuyu ısırması nedeniyle tutuklandı.

32 yaşındaki Fincham'ın 'cane corso' cinsi köpeği, Eylül 2022'de İngiltere'nin Kent şehrinde Robert Sudell'e saldırdı.

Fincham, haziran ayında köpeğinin kontrolden çıktığı ikinci bir olayla ilgili olarak da suçlanmıştı. Tehlikeli derecede kontrolden çıkmış bir köpeğin sorumluluğunu üstlenmekle suçlanan realite şov yıldızı, iki suçu da kabul etti ve Southend Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 6 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

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Fincham'ın, köpek barınağı masraflarına 2 bin sterlin katkı, 961 sterlin para cezası ve saldırıda zarar gören Robert Sudell'e 200 sterlin tazminat dahil olmak üzere, toplam 3 bin 680 sterlin ödemesine karar verildi.

Fincham'ın avukatı, müvekkilinin hiç birikimi olmadığını söylese de mahkeme, davalının ayda 400 sterlinden başlayan taksitlerle tazminat cezasını ödeyebileceğini söyledi.

Davanın savcısı, saldırı mağdurunun, Fincham'ın özrünü kabul ettiğini açıkladı.

FLÖRT PROGRAMIYLA ÜNLENDİ

Önceleri satış elemanı olarak çalışan Fincham, 2018'de popüler flört programına çıkarak ünlendi. Kız arkadaşı Dani Dyer ile programın birincisi olan Fincham, programdan dokuz ay sonra sevgilisinden ayrıldı.