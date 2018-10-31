Aşk ve Mavi dizisi 76. yeni bölümü ile Cuma akşamı 76. yeni bölümü ile ATV'de ekranlara gelecek. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlar. İşte, Aşk ve Mavi 76. yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

AŞK ve MAVİ 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Düğün gecesi, Ali Mavi'yi bıçaklar. Ali yaralanmayla kurtulur. İşte, detaylar 76. yeni bölüm fragmanında...

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AŞK ve MAVİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Gerçekler can acıtacak!

Göreçki Konağı'nda herkes Ali'nin eve dönmesini beklerken onun başına ne geldiğini sadece Cemal bilmektedir. Ali, abisinin büyük oyununu bozmuş ama bunun bedelini ağır bir şekilde ödemiştir. Cemal, geri dönülemez bir şey yapmış ve bu belayı da başından kolaylıkla savuşturmuştur. Fazıl'a eski bir tanıdığının ölüm haberi gelir. Kadının mezarını ziyaret eden Fazıl kendisini izleyen Cemal'den habersizdir. Kadının kim olduğunu öğrenmeye çalışan Cemal yıllardır gizlenen bir gerçeği ortaya çıkarır.

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Hakan Arslan'ın yaptığı Aşk ve Mavi dizisi Cuma akşamı saat 20.00'da 76. yeni bölümü ile ATV'de ekranlara gelecek.

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