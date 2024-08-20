‘Aşk ve Yemek’in çekimleri devam ediyor

Sinema sezonunun en iddialı filmlerinden biri olan ‘Aşk ve Yemek’in çekimleri tam gaz devam ediyor. Yönetmenliğini Müge Uğurların yaptığı, Makbule Kosif ve Derya Kara’nın senaryosunu yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Hande Doğandemir, Hatice Aslan, Osman Sonant, Bülent Şakrak, Ceren Taşçı, Emre Basalak, Ferhat Işıktaş, Gün Akıncı, Merve Özgüneş, Oğuzhan Şener ve Yusuf Baymaz yer alıyor.

Filmin çekimleri İpek Yolu’nun geçtiği, doğası ve yemek kültürü ile Türkiye’nin öne çıkan şehirleri arasında yer alan Tokat’ta gerçekleştiriliyor. Anadolu Mutfak Kültürü konusunda kendi alanında bir otorite olan ve kendisini de Tokatlı araştırmacı-yazar Adnan Şahin’in danışmalığında gerçekleşen film izleyicilere bir yemek şöleni vaat ediyor.