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        Haberler Kültür-Sanat Sinema ‘Aşk ve Yemek’in çekimleri devam ediyor

        ‘Aşk ve Yemek’in çekimleri devam ediyor

        Başrollerini Hande Doğandemir, Uğur Güneş, Hatice Aslan, gibi ünlü isimlerin paylaştığı, yönetmenliğini Müge Uğurların üstlendiği yeni sezonun iddialı filmlerinden 'Aşk ve Yemek'in çekimleri Tokat'ta devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 00:15 Güncelleme: 20.08.2024 - 00:15
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        'Aşk ve Yemek'in çekimleri devam ediyor
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        Sinema sezonunun en iddialı filmlerinden biri olan ‘Aşk ve Yemek’in çekimleri tam gaz devam ediyor. Yönetmenliğini Müge Uğurların yaptığı, Makbule Kosif ve Derya Kara’nın senaryosunu yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Hande Doğandemir, Hatice Aslan, Osman Sonant, Bülent Şakrak, Ceren Taşçı, Emre Basalak, Ferhat Işıktaş, Gün Akıncı, Merve Özgüneş, Oğuzhan Şener ve Yusuf Baymaz yer alıyor.

        Filmin çekimleri İpek Yolu’nun geçtiği, doğası ve yemek kültürü ile Türkiye’nin öne çıkan şehirleri arasında yer alan Tokat’ta gerçekleştiriliyor. Anadolu Mutfak Kültürü konusunda kendi alanında bir otorite olan ve kendisini de Tokatlı araştırmacı-yazar Adnan Şahin’in danışmalığında gerçekleşen film izleyicilere bir yemek şöleni vaat ediyor.

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        B12 Medya / Emre Balık, Q Medya / Uğur Güneş, SBS Medya / Müge Uğurlar ve Famelog Content /Şule Şentürk’ün ortak yapımı olan ‘Aşk ve Yemek’, Şubat 2025’te A90 Pictures’in dağıtımıyla sinema izleyicisi ile beyazperdede buluşacak.

        Filmin Konusu:

        Baba mesleği kebapçılık yapan Adanalı dört kardeş Civan (Uğur Güneş), Derviş (Osman Sonant), Feride (Ceren Taşçı), ortanca kardeş Ruşen’in (Bülent Şakrak) yaşadıkları yerde herkesi dolandırması nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalırlar. Doğru ve dürüst olmayı en büyük erdem sayan bu aile, ortadan kaybolan kardeşleri Ruşen’i geride bırakarak yeni bir hayat kurmak için Samsun’a doğru yola çıkarlar. Ancak bu yolculuğun onlara büyük sürprizler hazırladığından habersizdirler. Önce kardeşleri Ruşen, sonra da yolda geçirdikleri trafik kazası yüzünden hayatları bambaşka yöne evirilir. Tokat yakınlarında genç bir kadının (Hande Doğandemir) aracına çarpar, ardından Mercan isimli bu kızın yüzünden Tokat’ta konaklamak durumunda kalırlar. Mercan, şehrin “yıldız”la ödüllendirilmiş restoranının soğuk ve üstenci sahibinin (Hatice Aslan) kızıdır. Nisan ile bu Adanalı aile arasında daha ilk tanıştıkları anda büyük bir husumet oluşur. Bu durum karşılıklı inatla büyük bir savaşa dönüşürken, Derviş bu nezih restoranın karşısına kelimenin tam anlamıyla klasik bir Adana Kebapçısı açmaya karar verir. Şimdi Türk mutfağının Anadolu tatlarını özel bir karışımla ortaya koyan yıldızlı ünlü bir mutfakla, en nefis kebaplar lezzet ve tarz olarak çarpışacak, iki taraf için de hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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        #Hande Doğandemir
        #Aşk ve Yemek
        #TOKAT
        #Uğur Güneş
        #ADNAN ŞAHİN
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