Asker uğurlamasında tüm tedbirleri çiğnediler! 0:00 / 0:00

DHA

Bağcılar'da yaşanan asker eğlencesi mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olay geçen perşembe akşam saatlerinde yaşandı.

İddiaya göre, sokak sokak araçlarla gezip yüksek sesli müzik çalan ve meşaleler yakan bir grup, sokakta durdu. Araçlardan inen grup, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak yüksek sesli müzik eşliğinde eğlendi.

DHA'nın haberine göre, grup arasında bazı kişiler de belinden silahları çekerek, havaya rasgele ateş açtı. Yaşanan bu olay bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, bir grup gencin yüksek sesle müzik dinlediği ve tabancayla havaya ateş açtığı görüldü.