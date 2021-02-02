Askeri darbenin ardından Myanmar liderinden 24 saattir haber alınamıyor!

Avusturya’da bir tuğgeneral "Nazi propagandası" yaptığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı

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Myanmar ordusu yönetime el koyarken, demokratik olarak seçilmiş hükümetin başkanı Aung San Suu Kyi ve iktidardaki National Leauge for Democracy (NLD) partisinin diğer yöneticileri sabahın erken saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Myanmar ordusu gözaltıların 8 Kasım 2020'deki seçimde "hile" yapıldığı gerekçesiyle gerçekleştiğini açıklamış, ordunun kontrolündeki televizyondan yapılan açıklamada ülke idaresinin artık Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu ve ülkede bir seneliğine olağanüstü hal ilan edildiği bildirilmişti.



Nobel Barış Ödülü sahibi Kyi'nin ve kabinesinde yer alan onlarca politikacının ordu tarafından tutuklanmasına küresel ölçekte güçlü bir yanıt verilmesi çağrısının ardından diplomatlar Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin bugün ilerleyen saatlerde toplanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Biden bu krizin Myanmar demokrasisine ve hukukun üstünlüğüne doğrudan bir saldırı olduğunu ve hükümetinin diğer ülkelerin bu konuda nasıl bir adım atacağını yakından takip edeceğini söyledi.

BM darbeyi kınarken tutukluların serbest bırakılmasını ve demokrasi kurumlarının yeniden işletilmesini talep etmiş ve aynı görüş Avustralya, Avrupa Birliği (AB),Hindistan, Japonya ve ABD tarafından da tekrar edilmişti.

Çin ise bu kınamaya katılmazken olayları yakından takip ettiğini ve tüm tarafların anayasaya saygı duyması çağrısında bulundu. Aralarında Tayland'ın da bulunduğu bölgedeki ülkeler Myanmar'ın "iç işleri" ile ilgili yorum yapmayı reddetti.