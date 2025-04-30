Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama
Askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2025 Askerlik celp ve sevk tarihleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulmuştu. Nisan ayının son günlerine girilmesiyle birlikte 2025 Mayıs celbinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Bu noktada vatani görevini yerine getirmek için başvurularını tamamlayan yükümlüler ''2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. İşte detaylar...
2025 Celp ve sevk tarihleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu. Böylece 2025 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Nisan ayının sonuna gelinirken binlerce asker adayının gözü seçim ve sınıflandırma sonuçları için MSB tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Mayıs celbi askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinden 10 gün önce elde edebilecek. Peki, 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı ve tüm bilgiler...
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.
Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.
MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, celp bilgilerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. e-Devlet şifresi olmayan adaylar, kimlik belgeleriyle en yakın PTT şubesinden şifre temin edebilirler.
Sisteme giriş yaptıktan sonra "Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" veya "Sınıflandırma Sonuçları" hizmetlerinden biri üzerinden askerlik yerlerine ulaşabilecek.
2025 MAYIS ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 8 Mayıs 2025
Er (2’nci Grup) 12 Haziran 2025
Er (3’üncü Grup) 10 Temmuz 2025
SEVK BELGESİ NE ZAMAN VE NEREDEN ALINIR?
Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecek.
Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebilecek.
Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.