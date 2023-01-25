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Askerlik yerleri sorgulama ekranı: 2023 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri sorgulama ekranı, Şubat ayı celbini bekleyenlerin gündeminde yer alıyor. Şubat celbi sorgulama ekranı için gözler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi. Açıklamanın ardından celp tercihini tamamlayanlar askerlik yerlerini e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden sorgulayabilecek. İşte, Şubat 2023 MSB e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı...

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  • ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI e-Devlet | MSB ile 2023 Şubat celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Askerlik yerleri sorgulama ekranı için gözler, Milli Savunma Bakanlığı'na çevrildi. Vatani görevini yerine getirmek isteyen asker adayları, 2023 Şubat celbi son dakika açıklamasını bekliyor. Yedek subay ve astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler, Şubat celbi askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 2023 Şubat celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tarih bilgisi...
  • ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI e-Devlet | MSB ile 2023 Şubat celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    2023 ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

    Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
  • ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI e-Devlet | MSB ile 2023 Şubat celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    ŞUBAT CELBİ 2023 ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    Er adayları, Şubat ayı celbi askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanılacak. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yapıldıktan sonra gerçekleştirilebilecek. 

    Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecek.

    ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI e-Devlet | MSB ile 2023 Şubat celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMASI E-DEVLET'TE!

    MSB tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre 2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyuruldu.

    MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bedelli askerlikten yararlanacak kişilerin celp dönemleri ile birlik yerlerinin e-Devlet'ten ve Askerlik Şube Başkanlıklarından açıklandığı belirtildi.

    Ayrıca bedelli askerlikle ilgili detaylara bakanlığın msb.gov.tr adresinden ulaşılabildiği hatırlatıldı.

    BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
  • ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI e-Devlet | MSB ile 2023 Şubat celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

    Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 2 Şubat 2023

    Er (2’nci Grup): 2 Mart 2023

    Er (3’üncü Grup): 6 Nisan 2023
  • ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI e-Devlet | MSB ile 2023 Şubat celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek

    Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecek. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecekler.
  • ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI e-Devlet | MSB ile 2023 Şubat celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebilecekler.

    Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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