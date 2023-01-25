2023 ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.