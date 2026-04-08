ASKİ 8 Nisan baraj doluluk oranları: Ankara barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu?
Ankaralı vatandaşların, havaların ısınmasıyla birlikte en çok merak ettiği konuların başında barajlardaki doluluk oranları geliyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, başkente su sağlayan barajların son durumu açıklandı. İşte 8 Nisan itibarıyla ASKİ barajlarının güncel durumu...
8 NİSAN ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 8 Nisan 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde 37,19 olarak açıklandı.
ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM
Akyar Barajı: Yüzde 67,10
Çamlıdere Barajı: Yüzde 31,53
Çubuk 2 Barajı: Yüzde 64,10
Eğrekkaya Barajı: Yüzde 70,93
Kargalı Barajı: Yüzde 100
Kavşakkaya Barajı: Yüzde 52,69
Kesikköprü Barajı: Yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: Yüzde 32,65
Peçenek Barajı: Yüzde 26,44
Türkşerefli Barajı: Yüzde 6,35
Uludere Barajı: Yüzde 45,00