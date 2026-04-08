        Haberler Bilgi Gündem ASKİ 8 Nisan baraj doluluk oranlarında son durum ne? Ankara barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu?

        ASKİ 8 Nisan baraj doluluk oranları: Ankara barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu?

        Ankaralı vatandaşların, havaların ısınmasıyla birlikte en çok merak ettiği konuların başında barajlardaki doluluk oranları geliyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, başkente su sağlayan barajların son durumu açıklandı. İşte 8 Nisan itibarıyla ASKİ barajlarının güncel durumu...

        Giriş: 08.04.2026 - 09:33 Güncelleme:
        Son zamanlarda su sıkıntısı ile gündeme gelen başkent Ankara’da en çok merak edilen konuların başında barajlardaki su miktarı geliyor. Ankara’nın içme ve kullanma suyunu karşılayan barajlardaki seviyelerde yaşanan yükseliş, hem yetkililer hem de vatandaşlar açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, barajların son durumu netlik kazandı. İşte 1 Nisan 2026 itibarıyla Ankara’daki baraj doluluk oranlarına ilişkin veriler...

        8 NİSAN ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 8 Nisan 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde 37,19 olarak açıklandı.

        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: Yüzde 67,10

        Çamlıdere Barajı: Yüzde 31,53

        Çubuk 2 Barajı: Yüzde 64,10

        Eğrekkaya Barajı: Yüzde 70,93

        Kargalı Barajı: Yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: Yüzde 52,69

        Kesikköprü Barajı: Yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: Yüzde 32,65

        Peçenek Barajı: Yüzde 26,44

        Türkşerefli Barajı: Yüzde 6,35

        Uludere Barajı: Yüzde 45,00

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        İsrail: Ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor
        İsrail: Ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        14 yıl önceki halini paylaştı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Serdar Ortaç vasiyetini duyurdu
        Serdar Ortaç vasiyetini duyurdu
        Zincirsiz köpek saldırısına rekor tazminat!
        Zincirsiz köpek saldırısına rekor tazminat!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!