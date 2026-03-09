Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Ankara barajlarının verilerini her gün güncelliyor. Ankaralıların yakından takip ettiği barajlar, kış aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle dolmaya devam ediyor. ASKİ verileri ile Ankara’nın su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarındaki son durum belli oldu. Bu kapsamda “9 Mart 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorularının cevabı haberimizde...