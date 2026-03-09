Canlı
        ASKİ 9 Mart 2026 baraj doluluk oranı: Ankara barajlarının güncel verileri ile su seviyesi yüzde kaç oldu?

        ASKİ 9 Mart baraj doluluk oranı: Ankara barajlarının güncel verileri ile su seviyesi yüzde kaç oldu?

        Haftanın ilk gününde Ankara barajlarındaki son durum araştırılıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayımlanan veriler doğrultusunda Ankara barajlarındaki su seviyesi yükselişini sürdürüyor. Ankara'ya içme suyu sağlayan Kargalı ve Kesikköprü barajlarının doluluk oranı yüzde 100 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Peki, 9 Mart 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 09.03.2026 - 09:47
        1

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Ankara barajlarının verilerini her gün güncelliyor. Ankaralıların yakından takip ettiği barajlar, kış aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle dolmaya devam ediyor. ASKİ verileri ile Ankara’nın su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarındaki son durum belli oldu. Bu kapsamda “9 Mart 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorularının cevabı haberimizde...

        2

        ASKİ 9 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 9 Mart 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 27,39 olarak kaydedildi. Aktif doluluk oranı ise yüzde 18,93 seviyesinde ölçüldü.

        3

        ANKARA BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

        Akyar Barajı: yüzde 47,61

        Çamlıdere Barajı: yüzde 23,19

        Çubuk 2 Barajı: yüzde 43,21

        Eğrekkaya Barajı: yüzde 48,28

        Kargalı Barajı: yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: yüzde 35,36

        Kesikköprü Barajı: yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: yüzde 33,44

        Peçenek Barajı: yüzde 21,74

        Türkşerefli Barajı: yüzde 5,20

