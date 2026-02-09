ASKİ 9 Şubat Ankara baraj doluluk oranı: Ankara barajlarında güncel su seviyesi yüzde kaç?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Ankara barajlarının güncel verilerini paylaştı. Başkentte artan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı da olumlu yönde artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın Şubat ayı ile karşılaştırıldığında, 2026 Şubat ayında ölçülen su miktarının yaklaşık 8 kat arttığı görülüyor. Peki, 9 Şubat Pazartesi Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte Ankara barajlarındaki son durum...
Ankara barajlarının güncel su seviyesi araştırmaları hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde başkentte etkisini gösteren yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi yükseliyor. Ankara’ya su sağlayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli ve Uludere barajlarının doluluk oranı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşıldı. Bu kapsamda “9 Şubat 2026 Ankara barajlarında güncel doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde...
ASKİ 9 ŞUBAT 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 9 Şubat verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 17,70 seviyesinde yer aldı. Aktif doluluk oranı ise yüzde 8,12 olarak kaydedildi.
ANKARA BARAJLARININ GÜNCEL SU SEVİYESİ
Akyar Barajı: yüzde 21,68
Çamlıdere Barajı: yüzde 16,98
Çubuk 2 Barajı: yüzde 16,67
Eğrekkaya Barajı: yüzde 28,96
Kargalı Barajı: yüzde 16,24
Kavşakkaya Barajı: yüzde 13,65
Kesikköprü Barajı: yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: yüzde 16,68
Peçenek Barajı: yüzde 17,89
Türkşerefli Barajı: yüzde 5,92
Uludere Barajı: yüzde 36,445