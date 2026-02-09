ASKİ 9 ŞUBAT 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 9 Şubat verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 17,70 seviyesinde yer aldı. Aktif doluluk oranı ise yüzde 8,12 olarak kaydedildi.