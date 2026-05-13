ASKİ barajlar 13 Mayıs: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte başkentte yaşayan Ankaralıların en çok merak ettiği konuların başında, yaz boyunca su sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağı ve barajlardaki su seviyesinin yeterli olup olmayacağı geliyor. Peki, Ankara barajlarında ne kadar su kaldı? Ayrıntılar haberimizde.
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte başkentte yaşayan Ankaralıların en çok merak ettiği konuların başında, yaz boyunca su sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağı ve barajlardaki su seviyesinin yeterli olup olmayacağı geliyor. Peki, Ankara barajlarında ne kadar su kaldı? Ayrıntılar haberimizde.
ASKİ 13 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 13 Mayıs 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 44.47 seviyesinde yer aldı.
ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM
Akyar Barajı: Yüzde 77,92
Çamlıdere Barajı: Yüzde 38,74
Çubuk 2 Barajı: Yüzde 70,93
Eğrekkaya Barajı: Yüzde 78,06
Kargalı Barajı: Yüzde 100
Kavşakkaya Barajı: Yüzde 66,71
Kesikköprü Barajı: Yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: Yüzde 32,68
Peçenek Barajı: Yüzde 27,48
Türkşerefli Barajı: Yüzde 5,20