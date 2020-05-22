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Bornova Belediyesi, Koronavirüs salgını sürecinde ödeme güçlüğü çektiği için ilaç alamayan ya da aldığı ilacın parasını ödeyemeyenlere "Askıda Reçete" kampanyası başlattı.

İzmir Eczacılar Odası işbirliğiyle başlayan kampanya ile Bornova genelindeki tüm eczanelerde borçların kapatılması, ihtiyaç duyan herkesin ilaca ulaşabilmesi amaçlanıyor. Bornovalılar, Belediyenin resmi web sitesinde bulunan “Askıda Reçete” bölümünde yayınlanan eczane listesinden arzu ettiklerini biriyle iletişime geçerek, borcu kapatabilecek.

İLK BAĞIŞI YAPAN BAŞKAN İDUĞ

İlk bağışı yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Özellikle bazı ağır hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarda devletin karşıladığı bedel dışında kalan miktar bile ihtiyaç sahibi vatandaş için karşılanamayacak kadar büyük bir yük olabiliyor. Koronovirüs salgını nedeniyle pek çok Bornovalı da işinden ya da gelirinden oldu ya da ekonomik kayba uğradı. Bu nedenle bu çalışma her zamankinden daha önemlidir. Biliyor ve inanıyorum ki Bornova birlikte mücadele edecek, birlikte başaracak ve hep birlikte iyileşecektir. Başta iş adamları olmak üzere tüm hayırseverleri kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÖNCÜ

Bornova Belediyesinin önemli bir soruna el attığını söyleyen İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan ise, “Sağlıkla ilgili zorlu bir dönemden geçerken, özellikle ilaca erişimin önemi daha da artıyor. Zaten her eczanemizde veresiye defteri bulunuyordu, bu süreçte maalesef bu defterlerdeki isimlerin sayısı çok arttı. Kişilerin sağlığına ve iyileşme hakkına konulacak bu katkının çok önemli olduğunu düşünüyorum, Bornova Belediye Başkanımız Dr. Mustafa İduğ’a kampanya için çok teşekkür ediyorum. Sosyal Belediyecilik alanında çok özel ve öncü olan bu davranışın yaygınlaşmasını umut ediyorum” dedi.