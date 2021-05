'Askıda yemek' 90 bine yaklaştı

HABERTURK.COM

Yerli paketli yemek girişimlerinden Meal Box’ın, Çorbada Tuzun Olsun Derneği’nin desteğiyle başlattığı sosyal sorumluluk projesi “Askıda Yemek Var”da, 11 ay içinde askıya 87 bin 948 kap yemek bırakıldı.

Yapılan açıklamaya göre, 21 binden fazla öğün anlamına gelen yemekler her gün ortalama 110 evsize Tophane, Taksim, Gümüşsuyu, Fındıklı, Fatih, Eminönü, Beşiktaş’ta belirlenen noktalarda elden teslim edildi. Projeye destek olmak amacıyla yaklaşık 11 bin kişi/kurum askıya yemek bırakırken, tek seferde askıya bırakılan en yüksek yemek sayısı bin 44 olarak kayıtlara geçti.

Pandemide yaşanan ikinci dalga ve yasakların yeniden gelmesiyle evsizler için hayatın daha da zorlaştığını ifade eden Meal Box CEO’su Murat Demirhan, "Proje kapsamında biz de üzerimize düşen görevi yerine getirerek, her sabah güne başlarken ve her akşam gün bitiminde askıya konulan her 4 öğüne ilave 1 öğün daha ekleyerek sayıyı hep yüksek tutmayı ve yeterli yemeğin ulaşmasını sağladık. Yaptığımız incelemede gördük ki, her gün 63 kişi ya da kurum düzenli olarak askıya yemek bırakıyor" dedi.