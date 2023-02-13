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Haberler Magazin Aşkım Burçe Tunay'ın sevgilisi Yiğit Can Datlı depremde hayatını kaybetti: Yarım kalmadık, mahşere kaldık...
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Aşkım Burçe Tunay: Yarım kalmadık biz, mahşere kaldık

Türkiye'yi yasa boğan yıkıcı depremler, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bir acı haber de Survivor yarışmasıyla tanınan Aşkım Burçe Tunay'dan geldi. Tunay'ın sevgilisi Yiğit Can Datlı, yaşamını yitirdi

Aşkım Burçe Tunay'ın sevgilisi Yiğit Can Datlı depremde hayatını kaybetti: Yarım kalmadık, mahşere kaldık...
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HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremlerde binlerce insan yaşamını yitirdi. Bu isimlerden biri de Survivor yarışmasıyla tanınan Aşkım Burçe Tunay'ın sevgilisi Yiğit Can Datlı oldu.

"SENİ TANIMAK BENİM CENNETİMDİ"

Aşkım Burçe Tunay, sevgilisi Yiğit Can Datlı'nın vefatıyla sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesaj ile duyuran Tunay, "Daha çok planımız vardı. Yapacak bir sürü şeyimiz vardı. Çok gülecektik, çok kavga edecektik. Şimdi sesine bile hasret mi bırakacaksın beni Datlı'm? 'Başka bir yer varsa orada tekrar görüşürüz belki... Yoksa da, seni tanımak benim cennetimdi zaten..." ifadelerini kullandı.

"YARIM KALMADIK BİZ, MAHŞERE KALDIK"

Sevgilisi Yiğit Can Datlı'nın yüzüne son kez baktığını söyleyen Aşkım Burçe Tunay, daha sonra "Allah der ki, 'Kimi benden çok seversen onu senden alırım...' Ve ekler 'Onsuz yaşayamam' deme, 'Seni onsuz da yaşatırım.' Yarım kalmadık biz. Söz veriyorum mahşere kaldık. Yüzünü görmeye cesaret edemedim önce. Aslında kendimi kandırma şeklimdi bu, yüzünü görürsem yaşamadığına inanmak zorunda kalacaktım artık... Ama son kez bakmalıydım sana, son kez seni çok sevdiğimi söylemeliydim. Bir yerlerden beni izlediğini biliyorum. Kalbim senin evin söz veriyorum, o eve çok iyi bakmaya çalışacağım" mesajını yayınladı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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