'Aşkın Dünkü Çocukları'nın galası gerçekleştirildi

'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin galası, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Karadeniz’in Ünye’sinden çıkan evrensel bir hikâyeyi izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan film, gösterime 31 Ocak'ta girecek.

Levent Onan'ın yönettiği 'Aşkın Dünkü Çocukları'nda başrolleri; Uğur Yücel, Mehmet Özgür, Hülya Avşar, Derya Baykal, Derya Alabora, Burak Can, Nehir Gökdemir, Bilge Şen, Ümit Çırak, Ali Düşenkalkar, Goncagül Sunar, Mustafa Kırantepe, Meral Çetinkaya, Yıldıray Şahinler, Mustafa Şimşek, Elif İskender ve Jessica May paylaştı.

Orta yaşı geçmiş insanların da oyun oynayabileceğini, çocuk gibi hissedebileceğini ve yıllara meydan okuyabileceğini gösteriyor. İçindeki çocuğu kaybetmeyenler için unutulmaz bir seyir sunan film, aynı zamanda dostluk ve sevginin iyileştirici gücünü de izleyicilere hatırlatmayı hedefliyor.

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Gösterim öncesi mutluluklarını dile getiren filmin oyuncuları şunları söyledi;

Hülya Avşar: Sinema için söylenecek o kadar güzel şeyler var ki hayatta. Ben de bu duyguyla bu filmde bulunmaktan, böyle bir kadroyla birlikte olmaktan çok mutluyum. Her şeyiyle muhteşem bir film oldu. İçinde değişik duygular taşıyan, herkesin kendinden bir şey bulabileceği, herkese hitap eden, eğlendiren ve aynı zamanda hüzünlendiren bir film oldu.

Uğur Yücel: Filmde hepimizin yaşadığı bir aşk hikâyesi var. Arif karakteri hayatı boyunca bir kadını bekliyor. Aşk günlük bir şey değildir, aşk gönül işidir o yüzden beklersin. Filmimiz hem aktrist filmlerine hem İtalyan filmlerine benziyor. Ünye’de de çok güzel günlerimiz geçti, ekibimiz de harikaydı.

Mehmet Özgür: Bazı senaryolar oyuncuları buluşturur, bazı senaryolar insanları buluşturur. Bu senaryo insanları buluşturan bir iş oldu. Geçmişe dair unutmaya yüz tutmuş nice naif duyguyu bu filmle hatırlayacağımızı düşünüyorum. Ben içinde bulunduğum için büyük keyif duydum.