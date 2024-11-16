Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Aşkın Dünkü Çocukları'nın klibi yayınlandı

        'Aşkın Dünkü Çocukları'nın klibi yayınlandı

        Başrollerini Uğur Yücel, Mehmet Özgür ve Hülya Avşar'ın paylaştığı 'Aşkın Dünkü Çocukları'nın klibi yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 11:25 Güncelleme: 16.11.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Klibi tatınlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gösterime 10 Ocak’ta girecek olan 'Aşkın Dünkü Çocukları' filmine özel bir klip yayınlandı. Filmden görüntülerin yer aldığı klip, Semiramis Pekkan’ın 1970’lerde seslendirdiği, bestesi J. P. Martiano’ya, Türkçe sözleri Fatma Fikret Şeneş’e, aranjesi Norayr Kevork Demirciyan’a ait olan ‘Nerdeysen’ isimli şarkıyı günümüze taşıyor.

        'Aşkın Dünkü Çocukları', arkadaşlığın gücünü aşkla buluşturan eşsiz bir Ünye hikâyesini beyazperdeye taşıyor. Film, çocukluk aşkı 'Isabel' ile yıllar önce ayrı düşen, zamanla inatçı, aksi ve yalnız bir adama dönüşen 'Arif’in hayatına giren Gürcü çocuk 'Nodiko’nun etkisiyle gelişen pozitif değişimine odaklanıyor.

        REKLAM

        Yaşını almış koca insanların çocukluklarına dönmek için bir araya gelip kurduğu bir sivil toplum inisiyatifinin sıcak ve gülümseten hikâyesi etrafında şekillenen, Ünye’den San Francisco’ya uzanan bir aşkı anlatan 'Aşkın Dünkü Çocukları', izleyiciye yüksek seyir zevki sunarken duygu yüklü anlarıyla da dikkatleri üzerine çekecek.

        CineGenna Pictures yapımı olan, yapımcılığını A. Selim Tuncer, yaratıcı yapımcılığını Esra Seyrekbasan, yönetmenliğini Levent Onan’ın üstlendiği filmin başrollerini Uğur Yücel, Mehmet Özgür ve Hülya Avşar paylaşırken, yıllardır beyaz perdede görmediğimiz Derya Baykal ve başarılı oyuncu Derya Alabora’nın yanı sıra sinemamızın sevilen isimleri Burak Can, Nehir Gökdemir, Bilge Şen, Ümit Çırak, Ali Düşenkalkar, Goncagül Sunar, Mustafa Kırantepe, Meral Çetinkaya, Yıldıray Şahinler, Mustafa Şimşek, Elif İskender, Jessica May gibi isimler ve Ünye’nin yerel halkı da filmde rol alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aşkın Dünkü Çocukları
        #Hülya Avşar
        #uğur yücel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hülya, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti!
        Hülya, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Arias ısrarı!
        Arias ısrarı!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Guinnes Rekorlar Kitabı nasıl ortaya çıktı?
        Guinnes Rekorlar Kitabı nasıl ortaya çıktı?
        Meteoroloji'den 8 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den 8 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi
        Botoksa 20'li yaşlarda başlamak kırışıklıkları durdurur mu?
        Botoksa 20'li yaşlarda başlamak kırışıklıkları durdurur mu?
        Emojiler dili nasıl değiştirdi?
        Emojiler dili nasıl değiştirdi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası