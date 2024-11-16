'Aşkın Dünkü Çocukları'nın klibi yayınlandı

Gösterime 10 Ocak’ta girecek olan 'Aşkın Dünkü Çocukları' filmine özel bir klip yayınlandı. Filmden görüntülerin yer aldığı klip, Semiramis Pekkan’ın 1970’lerde seslendirdiği, bestesi J. P. Martiano’ya, Türkçe sözleri Fatma Fikret Şeneş’e, aranjesi Norayr Kevork Demirciyan’a ait olan ‘Nerdeysen’ isimli şarkıyı günümüze taşıyor.

'Aşkın Dünkü Çocukları', arkadaşlığın gücünü aşkla buluşturan eşsiz bir Ünye hikâyesini beyazperdeye taşıyor. Film, çocukluk aşkı 'Isabel' ile yıllar önce ayrı düşen, zamanla inatçı, aksi ve yalnız bir adama dönüşen 'Arif’in hayatına giren Gürcü çocuk 'Nodiko’nun etkisiyle gelişen pozitif değişimine odaklanıyor.

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Yaşını almış koca insanların çocukluklarına dönmek için bir araya gelip kurduğu bir sivil toplum inisiyatifinin sıcak ve gülümseten hikâyesi etrafında şekillenen, Ünye’den San Francisco’ya uzanan bir aşkı anlatan 'Aşkın Dünkü Çocukları', izleyiciye yüksek seyir zevki sunarken duygu yüklü anlarıyla da dikkatleri üzerine çekecek.