Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 'Aslan Kral'ın yönetmeni Roger Allers hayatını kaybetti

        'Aslan Kral'ın yönetmeni Roger Allers hayatını kaybetti

        Ünlü animasyon 'Aslan Kral'ın yönetmenlerinden biri olarak tanınan Roger Allers, 76 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 11:25 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        En çok 1994 yapımı 'Aslan Kral' animasyon filminin ortak yönetmeni olarak tanınan Roger Allers, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini yapımcı ve Allers'in iş ortağı Dave Bossert, sosyal medyadan duyurdu. Bossert, ünlü yönetmenin ardından, "Roger, olağanüstü yetenekli bir sanatçı ve yönetmen, Disney Animasyon rönesansının gerçek bir mihenk taşıydı" ifadesini kullandı.

        'Oliver ve Arkadaşları', 'Küçük Deniz Kızı' ve 'Kurtarma Ekibi Avustralya'da' gibi Disney animasyonları ile 'Güzel ve Çirkin' adlı yapımın yaratım sürecinde çalışan Roger, 'Aslan Kral' animasyonunu Rob Minkoff ile birlikte yönetti.

        Roger daha sonra, 'Lilo ve Stiç', 'Peter Pan Varolmayan Ülkede' ve 'The Lion King 1 ½' gibi filmlerde ve ayrıca 'Çılgın Dostlar' ve 'The Prophet' gibi Disney dışı projelerde de çalıştı.

        #Roger Allers
        #Aslan Kral
        #lion king
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?