'Aslan Kral'ın yönetmeni Roger Allers hayatını kaybetti

En çok 1994 yapımı 'Aslan Kral' animasyon filminin ortak yönetmeni olarak tanınan Roger Allers, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini yapımcı ve Allers'in iş ortağı Dave Bossert, sosyal medyadan duyurdu. Bossert, ünlü yönetmenin ardından, "Roger, olağanüstü yetenekli bir sanatçı ve yönetmen, Disney Animasyon rönesansının gerçek bir mihenk taşıydı" ifadesini kullandı.

'Oliver ve Arkadaşları', 'Küçük Deniz Kızı' ve 'Kurtarma Ekibi Avustralya'da' gibi Disney animasyonları ile 'Güzel ve Çirkin' adlı yapımın yaratım sürecinde çalışan Roger, 'Aslan Kral' animasyonunu Rob Minkoff ile birlikte yönetti.

Roger daha sonra, 'Lilo ve Stiç', 'Peter Pan Varolmayan Ülkede' ve 'The Lion King 1 ½' gibi filmlerde ve ayrıca 'Çılgın Dostlar' ve 'The Prophet' gibi Disney dışı projelerde de çalıştı.