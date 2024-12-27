'Aslan Kral' Ocak ayında Volkswagen Arena’da

Volkswagen Arena, “Her Şey Bir Arenada” mottosuyla Ocak ayı boyunca da birbirinden farklı etkinlikleri katılımcılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

2020 yılında piyasaya sürdüğü Makaveli albümü ve Deluxe versiyonuyla büyük bir ivme yakalayan Türkçe Rap sahnesinin yetenekli MC’lerinden Motive, 'Taycan’ albüm lansman konseri için 18 Ocak Cumartesi akşamı Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferine konuk olmaya hazırlanıyor. Setart organizasyonuyla gerçekleşecek ve bir konserden çok daha fazlasını sevenleriyle buluşturmaya hazırlanan Motive’nin uzun süre hafızalardan silinmeyecek performansına tanık olmak için yerinizi şimdiden ayırmayı unutmayın. Bu özel gecenin biletlerine Sonbilet'ten ulaşabilirsiniz.

Elektronik müzik tutkunları ve klasik müzik severler için benzersiz bir deneyim sunacak olan Symphobeats, Sefada Entertainment organizasyonu ile 24 Ocak Cumartesi akşamı Volkswagen Arena'nın gerçeküstü atmosferinde sahnede olacak. Dünyanın en çok dinlenen dans müziklerini senfoni orkestrasıyla yeniden yorumlayarak katılımcılara 2 saatlik bir performans sunmaya hazırlanan bu özel proje, müzikseverlere unutulmaz bir gece vadediyor. Türkiye'nin en başarılı prodüktör, aranjör ve DJ’lerinden Ozan Doğulu, Murat Uncuoğlu ve İskender Paydaş, dünyaca ünlü orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki 60 kişilik Symphobeats orkestrasıyla buluşacağı bu özel gecede DJ Funky C, gecenin sunuculuğunu üstlenirken aynı zamanda şarkıları yorumlayarak performansa da dahil olacak. Elektronik dans müziklerinin klasik enstrümanlarla yeniden yorumlanarak hem görsel hem de işitsel bir şölene dönüşecek bu benzersiz gecenin biletlerine Biletix, Bubilet ve Bugece üzerinden ulaşabilirsiniz.