Aslı Bekiroğlu, arkadaşlarına sitem etti

Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde bağırsaklarından ameliyat olmuştu.

Operasyonu 9 saat süren ve tedavisi hastanede devam eden oyuncu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"GEÇMİŞ OLSUN" DEMEYEN ARKADAŞLARINA SİTEM ETTİ

Arkadaşlarına sitem eden Aslı Bekiroğlu; "Bir 'Geçmiş olsun' mesajını bile fazla gören arkadaşlarımı storilerde karşıma çıktıkça takipten çıkıyorum. Sonra darılmaca, gücenmece olmasın" ifadelerini kullandı.