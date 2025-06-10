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        Haberler Magazin Aslı Bekiroğlu, arkadaşlarına sitem etti - Magazin haberleri

        Aslı Bekiroğlu, arkadaşlarına sitem etti

        Geçtiğimiz günlerde bağırsak ameliyatı olan, hastanede tedavisi süren Aslı Bekiroğlu, arkadaşlarına sitem etti; "Bir 'Geçmiş olsun' mesajını bile fazla gören arkadaşlarımı storilerde karşıma çıktıkça takipten çıkıyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 12:13 Güncelleme: 10.06.2025 - 12:13
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        Arkadaşlarına sitem etti
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        Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde bağırsaklarından ameliyat olmuştu.

        "Yaşıyorum şükür"
        "Yaşıyorum şükür"

        Operasyonu 9 saat süren ve tedavisi hastanede devam eden oyuncu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

        "GEÇMİŞ OLSUN" DEMEYEN ARKADAŞLARINA SİTEM ETTİ

        Arkadaşlarına sitem eden Aslı Bekiroğlu; "Bir 'Geçmiş olsun' mesajını bile fazla gören arkadaşlarımı storilerde karşıma çıktıkça takipten çıkıyorum. Sonra darılmaca, gücenmece olmasın" ifadelerini kullandı.

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        #aslı bekiroğlu
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