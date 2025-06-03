Aslı Bekiroğlu'nun ameliyatı, 9 saat sürdü
Aslı Bekiroğlu, mayıs ayında dizinden ameliyat olurken, haziran ayına bir operasyon daha geçirerek başladı. Bekiroğlu'nun bağırsak ameliyatı, 9 saat sürdü
Mayıs ayında menisküs ameliyat olan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu; haziran ayına, bu kez bağırsaklarından operasyon geçirerek başladı.
Geçtiğimiz günlerde bağırsaklarından rahatsızlanan Aslı Bekiroğlu'nun doktoru ameliyat olmasının şart olduğunu dile getirmişti. Bekiroğlu, 9 saat süren ameliyatının ardından hastane yatağından; “Yaşıyorum şükür” notuyla paylaşımda bulundu. Aslı Bekiroğlu, moralinin yerinde olduğu belirtilerek, sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.