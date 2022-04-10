"SEVGİ DOLU BİR İNSANIM"

Kalbinin her zaman aşka açık olduğunu belirten Bekiroğlu, "Sevgi dolu bir insanım" ifadelerini kullandı. Aslı Bekiroğlu, ayrıca hayatında biri olduğu zaman saklamayacağını söyledi.

Zamanında sektörden biriyle ilişki yaşadığını ifade eden 26 yaşındaki oyuncu, "Ben seviyorsam neden zor olsun ki?" dedi.