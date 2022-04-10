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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aslı Bekiroğlu aşk kriterlerini açıkladı

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, dün akşam bir erkek arkadaşıyla Asmalımescit'te objektiflere yansıdı. Kısa bir süre önce adı meslektaşı Kubilay Aka ile anılan ve haklarında çıkan 'aşk' iddialarını yalanlayan Bekiroğlu, hayatına girecek kişide aradığı şartları sıraladı

HABERTURK.COM
  • Aslı Bekiroğlu aşk kriterlerini açıkladı

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aslı Bekiroğlu, önceki akşam bir erkek arkadaşı ile Asmalımescit'teki bir mekandaydı. Mavi renkli pantolununu bikini üstü ile kombinlediği görülen Bekiroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 
  • Aslı Bekiroğlu aşk kriterlerini açıkladı

    Geçtiğimiz haftalarda adı Kubilay Aka ile anılan ve 'aşk' iddialarını yalanlayan Aslı Bekiroğlu, ünlü oyuncu ile arkadaş olduklarını ve "Bugün seni yine gazeteciler sordu." diyerek gülüp, dostça sohbet ettiklerini söyledi.
  • Aslı Bekiroğlu aşk kriterlerini açıkladı

    "SEVGİ DOLU BİR İNSANIM"

    Kalbinin her zaman aşka açık olduğunu belirten Bekiroğlu, "Sevgi dolu bir insanım" ifadelerini kullandı. Aslı Bekiroğlu, ayrıca hayatında biri olduğu zaman saklamayacağını söyledi.

    Zamanında sektörden biriyle ilişki yaşadığını ifade eden 26 yaşındaki oyuncu, "Ben seviyorsam neden zor olsun ki?" dedi. 
  • Aslı Bekiroğlu aşk kriterlerini açıkladı

    "TİPTEN YANA DERDİM YOK"

    Hayatına girecek kişide aradığı şartları sıralayan Aslı Bekiroğlu, "Hiç tipten yana derdim yok. Zeki olsun, komik olsun bir de beni sevsin severim. Karaktere bakarım, yabancı damat da olsa komik zeki ve bana hitap ederse neden olmasın?" ifadelerini kullandı.
  • Aslı Bekiroğlu aşk kriterlerini açıkladı

    "MUTLULUKLAR DİLİYORUM"

    Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin Kubilay Aka'yı sorması üzerine "Off hala mı? Kendisi benim arkadaşım, siz de benim arkadaşımsınız. Hayatımda kimse yok şu an." yanıtını vermişti.

    Bekiroğlu, ayrıca eski sevgilisi müzisyen Çağrı Telkıvıran'ın oyuncu Biran Damla Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açmasıyla ilgili de "Mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
  • Aslı Bekiroğlu aşk kriterlerini açıkladı

    "İHANET" İDDİALARINA YANIT!

    Aslı Bekiroğlu, Telkıvıran ile ayrıldıktan sonrası ortaya atılan "ihanet" iddialarıyla alakalı da konuşmuştu. Konuya açıklık getiren Bekiroğlu, Çağrı Telkıvıran ile severek ayrıldıklarını ifade etmişti.

    Ünlü isim, "Biz bir ay önce ayrılmıştık. Ayrılığımız bilinmediği için de öyle düşünüldü. Tatlı tatlı, severek ayrıldık." demişti.
  • Aslı Bekiroğlu aşk kriterlerini açıkladı

    "BEN DEĞİL, ONLAR TERK ETTİ"

    Bekiroğlu'na, eski sevgilisi ile yeni aşkını görünce mekanı terk ettiği iddiaları da sorulmuştu.

    Aslı Bekiroğlu, "Mekanı ben değil, beni görünce onlar terk etti. Ne diyeyim... Onlara da mutluluklar dilerim. Ben yalnızım..." açıklamasını yapmıştı.

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