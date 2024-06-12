Aslı Bekiroğlu: Yanlış anlaşıldım
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, kendisine yöneltilen "Nasıl erkeklerden hoşlanırsınız?" sorusuna "Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım" cevabından veren ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu açıklama yaptı. "Yanlış anlaşıldım"
'Veda Partisi' adlı filminin başrol oyuncularından Aslı Bekiroğlu, Kanyon'da gerçekleşen basın toplantısında geçtiğimiz günlerde katıldığu bir programda, kendisine sorulan nasıl erkeklerden hoşlanırsınız sorusuna verdiği; "Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım." ifadelerine açıklam getirdi.
"YANLIŞ ANLAŞILDIM"
28 yaşındaki oyuncu; Barzo ve dağ ayısından kastım, o komik 20 dakikalık bir video. Bir kısmı kesilince böyle duruyor ama benim kastettiğim şey; süslü süslü erkektense daha erkek erkek, adam gibi erkeği kastetmiştim. Yani akşam 8.00’de şurada ol yerine, akşam 8.00’de şurada ol seni alacağım diyen erkekten bahsetmiştim ama yine her zamanki gibi yanlış anlaşıldım." şeklinde konuştu.
Bayramda tatile çıkacağını açıklayan oyuncu, plajda görüntülenmekten çekinmediğini ifade etti: "35 kiloyken de çektiler, 50 kiloyken de çektiler. Plajda gazetecilere yakalanma gibi dertlerim yok." dedi.