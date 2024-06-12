Aslı Bekiroğlu: Yanlış anlaşıldım

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

28 yaşındaki oyuncu; Barzo ve dağ ayısından kastım, o komik 20 dakikalık bir video. Bir kısmı kesilince böyle duruyor ama benim kastettiğim şey; süslü süslü erkektense daha erkek erkek, adam gibi erkeği kastetmiştim. Yani akşam 8.00’de şurada ol yerine, akşam 8.00’de şurada ol seni alacağım diyen erkekten bahsetmiştim ama yine her zamanki gibi yanlış anlaşıldım." şeklinde konuştu.