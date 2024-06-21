Aslı Enver'den Eda Ece'ye: Sen bugüne kadar neredeydin?
Aslı Enver, yakın arkadaşı Eda Ece'nin 34'üncü yaş gününü "Sen bugüne kadar neredeydin ve arkadaşım? Nice güzel yaşlara" sözleriyle kutladı
Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile mutlu bir evlilik sürdüren ve geçtiğimiz aylarda da kızı Mina İpek'i kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşayan Eda Ece, 34'üncü yaşına girdi.
Eda Ece'nin doğum günün kutlayanlardan biri de kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Aslı Enver oldu.
"NİCE GÜZEL YAŞLARA"
Aslı Enver, Eda Ece ile kızları Elay ve Mina ipek ile çektirdikleri bu fotoğrafı paylaşıp, meslektaşına şu sözlerle seslendi; "Sen bugüne kadar neredeydin ve arkadaşım? Nice güzel yaşlara."
Ece de arkadaşına kalp emojisiyle karşılık verdi.