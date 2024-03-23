Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile Prag tatiline çıktılar
Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak, Prag tatiline çıktı. Enver, o anları sosyal medya hesabından yayınladı
Giriş: 23.03.2024 - 11:15 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:15
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Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenmiş ve 4 Temmuz 2023'te de kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.
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Aslı Enver ile Berkin Gökbudak çifti Parag'a tatile çıktı.
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O anları sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Aslı Enver; "Onunla bu eski şehir'de tanıştım" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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