5 | 14

"Bugüne kadar asla doğruluk payı olmayan, çirkin iddialarla yapılan, ayrılık sebebi olarak gösterilen hiçbir haber için açıklama yapmadım. Ancak devamlı evli ve çocuklu kişilerle adımı kullanarak, gerçeklik payı olmayan 'iddia edildi' denilerek haberler yapılması artık beni de ailemi de ciddi derece üzüyor ve yıpratıyor.