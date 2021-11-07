Boz, geçtiğimiz yıl Aslı Enver ile çekilen karesini Instagram profilinin arşivden çıkartarak yayınlamış ve "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti.

Aslı Enver de şaşırtan bir harekette bulunmuştu. Enver, Boz'un fan hesabını takip etmişti. Bunu fark eden Instagram kullanıcıları hemen ekran görüntüsü almıştı.

Ünlü oyuncunun bu davranışı, "Aslı, Murat'ı stalklıyor!" yorumlarının yapılmasına neden olmuştu. Enver, kısa bir süre sonra da hesabı takip etmeyi bırakmıştı.