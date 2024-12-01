Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aslı İnandık, Cem Arıdağ ile aşkını ilan etti - Magazin haberleri

        Aslı İnandık aşkını ilan etti

        Oyuncu Aslı İnandık, gönlünü reklamcı Cem Arıdağ'a kaptırdı. İkili, birlikteliğini sosyal medyadan duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 10:52 Güncelleme: 01.12.2024 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Uzun süredir hayatında birinin olmadığı bilinen Aslı İnandık, yeni bir aşka yelken açtı.

        2

        Oyunculuk hayatına 2014'te yer aldığı 'Yalan Dünya' adlı dizi ile başlayan Aslı İnandık, reklamcı Cem Arıdağ ile aşk yaşıyor.

        3

        Dün akşam sevgilisiyle birlikte katıldığı bir partide ortaya çıkan Aslı İnandık, böylelikle Cem Arıdağ ile birlikteliğini de gözler önüne sermiş oldu.

        4

        Çift, birlikte çektirdikleri fotoğrafları da ilk kez kalp emojisiyle sosyal medya hesaplarından yayımladı.

        #Aslı İnandık
        #Cem Arıdağ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gerçek katili 11 yıl sonra ‘Yüz tanıma’ sistemi tespit etti
        Gerçek katili 11 yıl sonra ‘Yüz tanıma’ sistemi tespit etti
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Marmara ve Ege'ye kritik uyarı! Sağanak ve fırtına var
        Marmara ve Ege'ye kritik uyarı! Sağanak ve fırtına var
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Abdrakadabra'nın ardındaki sihirli hikaye ne?
        Abdrakadabra'nın ardındaki sihirli hikaye ne?
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        "Erotik furyasına döneriz"
        "Erotik furyasına döneriz"
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Halı sahadaki kavga kamerada
        Halı sahadaki kavga kamerada
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü
        Kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı
        Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!