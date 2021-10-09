"BİR ÖMÜR DAHA İYİ Kİ!"

Duygularını ifade eden ünlü isim, "Hayatımın bu büyülü döneminde bana eşlik ve rehberlik eden, birlikte dans ettiğim, bana değen, dokunan, dönüştüren herkese ve her ana çok teşekkür ederim. Boğaz’a karşı bu döngüye veda ederken gökyüzüne doğru, bilinmeyen yeniye alan açmamız dileğiyle... Daha bir ömür daha iyi ki! Sizi çok seviyorum..." diye konuştu.