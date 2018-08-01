Aslı Tandoğan ailesi ile Bodrum'da

Ekranların başarılı oyuncusu Aslı Tandoğan, ailesi ile Bodrum tatiline çıktı. Bir erkek çocuk annesi olan ve ikinci çocuğuna 5 aylık hamile olan güzel oyuncu, Yalıkavak'ta bir otelin beach'inde eşi Cahit Tan Yeşilada ile görüntülendi. İkili, sonrasında kendilerini serin sulara bıraktı