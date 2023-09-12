Aslıhan Gürbüz'ü kızdıran yorum

Geçtiğmiz günlerde meslektaşı İsmail Hacıoğlu'ndan ayrılan oyuncu Aslıhan Gürbüz, bir takipçisinin yorumuna çok sinirlendi.

Gürbüz, Instagram hesabından köpeğiyle çektiği fotoğrafı, "Gittiğim yolları dönmüyorum, arada bir yoldaşlarımı bekliyorum" notuyla paylaştı.

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Ünlü oyuncunun fotoğrafına bir takipçisi de “Bence evlenmeli. İki çocuk yapmalı. Kendini kedi, köpek ile kandırmamalı” diye yorum yaptı.