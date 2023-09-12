Aslıhan Gürbüz'ü kızdıran yorum
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, kendisine "Bence evlenmeli ve iki çocuk yapmalı" diyen takipçisine sert bir yanıt verdi
Giriş: 12.09.2023 - 10:04 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:04
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Geçtiğmiz günlerde meslektaşı İsmail Hacıoğlu'ndan ayrılan oyuncu Aslıhan Gürbüz, bir takipçisinin yorumuna çok sinirlendi.
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Gürbüz, Instagram hesabından köpeğiyle çektiği fotoğrafı, "Gittiğim yolları dönmüyorum, arada bir yoldaşlarımı bekliyorum" notuyla paylaştı.
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Ünlü oyuncunun fotoğrafına bir takipçisi de “Bence evlenmeli. İki çocuk yapmalı. Kendini kedi, köpek ile kandırmamalı” diye yorum yaptı.