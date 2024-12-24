Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora kaç yaşında, nereli?
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile 'Kübra' dizisindeki partneri Aslıhan Malbora'nın aşk yaşadığı iddia edildi. Çağatay Ulusoy ile adının aşk dedikosuna karıştığı Aslıhan Malbora'nın hayatına dair detaylar merak edildi. İşte Aslıhan Malbora yaşı, kariyeri hakkında bilgiler
Bir dargın bir barışık ilişkilerini 7 yıl sürdüren Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın ayrılmıştı. Ünlü çiftin ayrılmasından sonra Çağatay Ulusoy’un Aslıhan Malbora ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Peki Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında, nereli?
ASLIHAN MALBORA KİMDİR?
27 Mart 1995 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyonkarahisar'da tamamladı. Yükseköğrenimine devam etmek için 2012 yılında İstanbul'a giderek İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü. Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı.
Oyunculuğa 2017 yılında yayımlanan Seven Ne Yapmaz dizisinde canlandırdığı Zeynep rolü ile başladı. Kalbimin Sultanı (2018) Saliha Sultan karakterini, Her Yerde Sen (2019) dizisinde Ayda, Gel Dese Aşk dizisinde Derin rollerini canlandırdı. Yiğit Koçak eşlik etti. Daha sonra, Üç Kuruş (2021) dizisinde Leyla Çaka rolünde oynadı. Son olarak ise, Darmaduman dizisinde Ece Servet karakterini canlandırdı.
Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde rol aldı. Aile Hükûmeti (2020) adlı komedi filminde Zeynep karakterini canlandırdı.